وول ستريت ترتفع عند الفتح قبيل تصويت على مشروع قانون البنية التحتية

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون تقدما جديدا نحو تمرير مشروع قانون للبنية التحتية طال انتظاره.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.3 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 35135.17 نقطة.

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وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.4 نقطة أو 0.08% إلى 4435.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 27.6 نقطة أو 0.19% إلى 14887.745 نقطة.

ويتجه مجلس الشيوخ الأميركي اليوم لمنح الرئيس جو بايدن انتصارا بقيمة تريليون دولار عندما يقر أحد أكبر مشاريع قوانين الاستثمار في البنية التحتية منذ عقود، وسيطلق بعد ذلك نقاشا حول مخطط لميزانية تهدف إلى تمهيد الطريق لاستثمارات إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وفي حالة أخذ هذه الإجراءات جميعها وإذا تم تفعيلها في نهاية المطاف لتصبح قانونا، فإنها ستعزز مشاريع بناء الطرق الجسور في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة والبرامج الاجتماعية الجديدة خلال العقد المقبل.

وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون كما هو متوقع، فمن المرجح أن تحصل العديد من المجتمعات الريفية على خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض، مما قد يعزز اقتصاداتها.

وبمجرد إقراره، سيطرح التشريع على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للنظر فيه في وقت ما هذا الخريف.

وفيما بعد قد ينتظر مجلس الشيوخ جلسة على مدار الساعة، إذ يهدف لمناقشة وإقرار خطة الميزانية الأكبر البالغة 3.5 تريليون دولار.