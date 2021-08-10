.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

وول ستريت ترتفع عند الفتح قبيل تصويت على مشروع قانون البنية التحتية

  • الخط
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع عند الفتح قبيل تصويت على مشروع قانون البنية التحتية

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت عند الفتح، اليوم الثلاثاء، إذ يترقب المستثمرون تقدما جديدا نحو تمرير مشروع قانون للبنية التحتية طال انتظاره.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 33.3 نقطة بما يعادل 0.09% إلى 35135.17 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 3.4 نقطة أو 0.08% إلى 4435.79 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 27.6 نقطة أو 0.19% إلى 14887.745 نقطة.

هكذا تقيم الأسواق تحركات الفيدرالي المتوقعة بشأن الفائدة  جرس الإغلاق اقتصاد أميركا هكذا تقيم الأسواق تحركات الفيدرالي المتوقعة بشأن الفائدة 

ويتجه مجلس الشيوخ الأميركي اليوم لمنح الرئيس جو بايدن انتصارا بقيمة تريليون دولار عندما يقر أحد أكبر مشاريع قوانين الاستثمار في البنية التحتية منذ عقود، وسيطلق بعد ذلك نقاشا حول مخطط لميزانية تهدف إلى تمهيد الطريق لاستثمارات إضافية بقيمة 3.5 تريليون دولار.

وفي حالة أخذ هذه الإجراءات جميعها وإذا تم تفعيلها في نهاية المطاف لتصبح قانونا، فإنها ستعزز مشاريع بناء الطرق الجسور في جميع أنحاء الولايات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة والبرامج الاجتماعية الجديدة خلال العقد المقبل.

وإذا أقر مجلس الشيوخ مشروع القانون كما هو متوقع، فمن المرجح أن تحصل العديد من المجتمعات الريفية على خدمة الإنترنت ذات النطاق العريض، مما قد يعزز اقتصاداتها.

وبمجرد إقراره، سيطرح التشريع على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون للنظر فيه في وقت ما هذا الخريف.

وفيما بعد قد ينتظر مجلس الشيوخ جلسة على مدار الساعة، إذ يهدف لمناقشة وإقرار خطة الميزانية الأكبر البالغة 3.5 تريليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
اصطحب اصطحب "ثعبان كوبرا" معه.. سائق أجرة مصري يتسبب بمقتل 4
بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة بمواصفات غير مسبوقة.. هكذا ستكون أجهزة آيفون الجديدة
الأكثر قراءة
فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع   فاجعة إنسانية.. وفاة معلم مصري فور تلقيه نبأ وفاة ابنيه بحادث مروع  
واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب  واقعة مؤلمة.. مصرية كادت تقتل ابنتها بسيارتها لخلعها الحجاب 
ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟ ما حقيقة الانفجار الشمسي الذي تسبب بارتفاع درجة حرارة الأرض؟
عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم! عالم أحياء بارز يحذر من الوباء العالمي القادم!
مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي مفاجأة.. برشلونة يقدم عرضه الأخير لإبقاء ميسي
مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته مصر.. فيديو بمواقع التواصل يعيد طفلاً سعودياً تاه عن أسرته
قبل أن تذهب
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
هكذا أسهمت الإجراءات المائية المحيطة بالعراق بإحداث أكبر كارثة مائية في البلاد
اكتشف المزيد