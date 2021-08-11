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ارتفاع قياسي لأسهم فايزر مع انتشار كورونا في أميركا

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سهم فايزر في بورصة نيويورك
سهم فايزر في بورصة نيويورك
لقاح كورونا

ارتفاع قياسي لأسهم فايزر مع انتشار كورونا في أميركا

توقعات بأن يكون تأثير اللقاح على أداء الشركة مستداماً

دبي - العربية.نت

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سجلت أسهم شركة فايزر رقما قياسيا يوم أمس الثلاثاء، للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاماً، مع صعود أسهم شركات تصنيع لقاحات كوفيد-19 وسط ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم شركة فايزر في أحدث تعاملات 4.9% إلى 48.25 دولاراً، ووصلت إلى 48.57 دولاراً خلال الجلسة. كما كانت أكبر نسبة ارتفاع للسهم في يوم واحد منذ 9 نوفمبر، عندما أصدرت شركة فايزر بيانات إيجابية عن لقاح كوفيد-19 الخاص بها.

قال مدير محفظة في Gabelli Funds، جيف جوناس: "أعتقد أنهم حصلوا أخيراً على ائتمان للقاح".

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فبينما قدر المستثمرون تأثير اللقاح على أعمال الشركة من قبل على أنه ضخ نقدي لمرة واحدة، إلا أن التحركات الأخيرة تشير إلى أن اللقاح سيكون عملا مستداما، وفقاً لما قاله جوناس، مضيفاً أن شركة فايزر يجب أن تكون قادرة على الاستفادة من تقنية اللقاح لاستخدامها ضد الأنواع الأخرى من الأمراض كذلك، وفقاً لما ذكرته وكالة "رويترز".

وتأتي مكاسب شركة فايزر في وقت كانت أسهم شركة موديرنا شهدت تراجعا بنسبة 4% أمس، إلا أنها مرتفعة بنحو 78% منذ منتصف يوليو، عندما أعلنت S&P Dow Jones Indices أنها تضيف أسهم شركة التكنولوجيا الحيوية إلى مؤشر S&P 500 القياسي.

تراجعت الأسهم المتداولة في الولايات المتحدة لشريك فايزر في اللقاح، بايونتيك الألمانية، بأكثر من 5% أمس الثلاثاء، لكنها قفزت بنحو 30% هذا الشهر.

كما ارتفعت أسهم شركة Novavax، التي أخرت الأسبوع الماضي جدولها الزمني للقاح كوفيد-19، بنسبة 11%.

يأتي ذلك، بعد أن أدى الانتشار السريع لمتغير دلتا لفيروس كورونا إلى زيادة عدد الحالات ودخول المستشفيات إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

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