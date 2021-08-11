الاعتماد من 3 شركات يقفز بسعر بيتكوين فوق 46 ألف دولار

قفزت قيمة العملة الافتراضية الأشهر في العالم، لتسجل ثاني أعلى مستوى لها منذ شهر مايو الماضي، بدعم من اعتراف ثلاث شركات عالمية، بهذه العملة كوسيلة دفع، وهي كل من: "أبل باي" و"غوغل باي"، و"أيه إم سي" المشغلة لدور السينما في أميركا.

وسجلت العملات الرقمية بقيادة "بيتكوين" مستويات جديدة، حيث تجاوزت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة مستوى 1.9 تريليون دولار، مع مكاسب قوية لـ "بيتكوين" دفعتها إلى تجاوز مستوى 46 ألف دولار في تعاملات اليوم.

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على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد شهدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 4% رابحة نحو 73.7 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت القيمة الإجمالية للسوق من مستوى 1839.9 تريليون دولار في تعاملات أمس إلى نحو 1913.6 تريليون دولار في تعاملات اليوم.

بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 22% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 0.56% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 45156 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 866.2 مليار دولار.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 30% مقابل مكساب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.8% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 3225 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 377.6 مليار دولار.

وفيما جاءت عملة "بينانس كوين" في المركز الثالث، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 20.4% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 8.6% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 387 دولارا. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 65 مليار دولار.

وحلت عملة "تيزر" في المركز الرابع بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية. وفيما استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار في تعاملات اليوم، فقد ارتفعت قيمتها المجمعة إلى نحو 62.5 مليار دولار.

وسجلت عملة "كاردانو" مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 33.4% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 18.7% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 1.77 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 57 مليار دولار.

وتجاهلت أسعار العملات الافتراضية، إعلان شبكة "بولي نتوورك" العاملة كمنصة لتداول العملات الافتراضية المشفرة، الثلاثاء، بتعرضها إلى اختراق من جانب مجهولين، تمكنوا خلاله من سرقة عملات بقيمة 600 مليون دولار.