الذهب يلقى الدعم من مخاوف "دلتا".. والأنظار على التضخم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، إذ طغت المخاوف من ارتفاع الإصابات بمتغير دلتا لفيروس كورونا على ضغوط ناجمة عن صعود الدولار وعوائد السندات، فيما يترقب المستثمرون بيانات التضخم في الولايات المتحدة المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1732.61 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما زادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1733.90 دولار.

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قال ستيفن إينس الشريك الإداري لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول: "استمرار مخاوف متحور دلتا قدم بعض تدفقات الملاذ الآمن للذهب في الجلسة الآسيوية، لكن المعدن الأصفر ما زال يواجه صعوبات للتعافي من الانهيار المفاجئ الذي شهده يوم الاثنين".

وأضاف: "من الواضح، أنه في ظل اتخاذ التصريحات الصادرة عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي منحى يميل أكثر إلى التشديد النقدي، مصحوبا ببيانات قوية للوظائف في القطاعات غير الزراعية في الولايات المتحدة، فإن الأسواق قلقة بعض الشيء بشأن رفع الذهب".

ما زال الإقبال على المخاطرة ضعيفا في الأسواق المالية الأوسع، إذ تواصل الإصابات بفيروس كورونا الارتفاع في عدة دول آسيوية، مما يهدد آفاق الاقتصاد ويدفع بعض المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

لكن مؤشر الدولار تماسك قرب أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع مقابل منافسيه، بينما بلغت عوائد الخزانة الأميركية أعلى مستوياتها منذ منتصف يوليو.

ويترقب المستثمرون الآن التقرير الشهري للاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره بحلول الساعة 1230 بتوقيت غرينتش ، والذي قد يؤثر على الإطار الزمني لتقليص البنك المركزي الأميركي دعمه النقدي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ربحت الفضة 0.2% إلى 23.38 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.7% إلى 1001.76 دولار واستقر البلاديوم عند 2642.69 دولار.