بورصة أبوظبي تسجل ذروة جديدة مع تواصل مكاسب العالمية القابضة

أغلقت الأسهم في أبوظبي اليوم الأربعاء عند مستوى قياسي مرتفع، مدعومة بتنامي مكاسب سهم العالمية القابضة بعد أن أعلنت المجموعة أرقاما قوية للنصف الأول من العام في وقت سابق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.5%.

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وربح سهم العالمية القابضة نحو 10% منذ بداية الأسبوع بعد أن أعلنت الشركة عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 814 مليون درهم قبل عام.

بلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم في أواخر يونيو/حزيران، مما يجعلها أعلى الشركات المدرجة في أبوظبي من حيث القيمة، بعد طرح أولي لألفاظبي التي تمتلك فيها العالمية القابضة حصة 45%.

في غضون ذلك، أغلق سهم الدار العقارية على ارتفاع 0.7%.

وبعد انتهاء التداول أعلنت شركة التطوير العقاري عن زيادة في صافي أرباح الربع الثاني.

وصعد المؤشر السعودي القياسي 0.2% بقيادة زيادة 3.5% لسهم التعدين العربية السعودية وارتفاع 0.3% لسهم مصرف الراجحي.

وقفز سهم البنك السعودي الفرنسي بأكثر من 3% بعد أن أعلنت وحدته السورية ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني.

وتراجع المؤشر الرئيسي في دبي 0.1% متأثرا بهبوط 1.5% لسهم أكبر بنوكها الإمارات دبي الوطني. لكن مما حد من تكبد المؤشر المزيد من الخسائر أداء قوي لسهم إعمار العقارية الذي ارتفع 0.8%.

وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن صافي ربح فصلي 903 ملايين درهم (245.85 مليون دولار)، انخفاضا من 1.09 مليار درهم قبل عام.

من ناحية أخرى، شهدت وحدتها إعمار للتطوير زيادة في صافي أرباحها الفصلية. وأغلقت أسهم إعمار مرتفعة 0.5%.

وأغلق المؤشر القطري مستقرا مع تجاذب السوق بين مكاسب لأسهم القطاع المالي وتراجع الأسهم الصناعية.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.3%، مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 2.1%.

وفيما يلي أداء البورصات العربية:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 11325 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.5% إلى 5583 نقطة.

دبي.. انخفض المؤشر 0.1% إلى 2815 نقطة.

قطر.. استقر المؤشر عند 10916 نقطة.

مصر.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10885 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 1623 نقطة.

عمان.. ارتفع المؤشر 0.2% إلى 4006 نقاط.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 7198 نقطة.