داو جونز الصناعي يرتفع لمستوى قياسي بعد بيانات التضخم

بلغ المؤشر داو جونز الصناعي مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت أن نمو التضخم بلغ ذروة على ما يبدو في يوليو/تموز، بينما ربحت الأسهم الشديدة التأثر بالاقتصاد عقب تمرير مشروع قانون للبنية التحتية.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 36.22 نقطة يما يعادل 0.10% إلى 35300.89 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 5.43 نقطة أو 0.12% إلى 4442.18 نقطة.

مادة اعلانية

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 46.30 نقطة أو 0.31% إلى 14834.38 نقطة.

جاءت هذه الأرقام بعد ارتفاع التضخم في أميركا خلال يوليو 0.5% على أساس شهري و5.4% على أساس سنوي، بحسب وكالة "رويترز".

وأظهرت بيانات حكومية، اليوم، تباطؤ الزيادات في أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في يوليو/تموز، لكن التضخم بشكل عام ظل عند مرتفعات غير مسبوقة وسط استمرار اضطراب سلاسل الإمداد وزيادة الطلب على الخدمات المرتبطة بالسفر مع انتعاش النشاط الاقتصادي.

وقالت وزارة العمل الأميركية، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.5% الشهر الماضي بعد صعوده 0.9% في يونيو/حزيران.

وفي الاثني عشر شهرا حتى يوليو/تموز، تقدم مؤشر أسعار المستهلكين 5.4%. وباستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.3% بعد أن زاد 0.9% في يونيو/حزيران.

وارتفع ما يُعرف بمؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 4.3% على أساس سنوي بعد أن زاد 4.5% في يونيو/حزيران.

كان اقتصاديون توقعوا أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي 0.5% وأن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.4%.