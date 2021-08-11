سوق الأسهم السعودية تواصل تسجيل مستويات هي الأعلى منذ 2008

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات، اليوم الأربعاء، لتحافظ على أعلى مستوى لها منذ يناير 2008، أي منذ الأزمة المالية العالمية، وجاء ذلك بدعم ارتفاع أسهم الرعاية الصحية والبنوك والخدمات التجارية.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.10% ما يعادل 11.34 نقطة، ليصل إلى مستوى 11,311.21 نقطة.

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وربح "تاسي" 2617 نقطة منذ بداية العام حتى جلسة اليوم تعادل نسبة نمو 30.12%.

وبلغت قيمة التداولات بالساعات الأولى للجلسة نحو 3.9 مليار ريال، عبر التداول على نحو 100.46 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 9.82 تريليون ريال.

ودعم صعود "تاسي" ارتفاع مؤشر قطاعات الخدمات التجارية بنسبة 0.91%، فيما ارتفع قطاع الرعاية الصحية 0.89%، وزادت أسهم البنوك بنسبة 0.83%.

وتصدر سهم "سدكو كابيتال" الأسهم المرتفعة بنسبة 4.61%، تم سهم مهارة 3.59%، وتنمية 3.35%.

وجاء سهم الإنماء الأكثر نشاطا بالكمية بمقدار7.93 مليون سهم، ثم سابتكو بمقدار 4.21 مليون سهم، ودار الأركان بـ3.9 مليون سهم.

ومن حيث السيولة، تصدر سهم "تنمية" قيم التداولات بـ314.34 مليون ريال، ثم مهارة 236.4 مليون ريال، والبنك الأهلي السعودي بـ 209.9 مليون ريال.