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الأسهم الأوروبية تستقر بفضل الأرباح القوية وأنشطة الدمج والاستحواذ

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بورصة لندن
بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تستقر بفضل الأرباح القوية وأنشطة الدمج والاستحواذ

وذلك رغم انخفاض شركات التعدين

رويترز

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استقرت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، ليجري تداولها دون مستويات قياسية مرتفعة بقليل، إذ ساعدت الأرباح القوية التي حققتها مجموعة من شركات التأمين وأنشطة الاندماج والاستحواذ في بريطانيا في تعويض انخفاض شركات التعدين.

واستقر المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية في التعاملات الصباحية بعد 8 أيام متتالية من المكاسب القياسية.

وارتفع سهم شركة التأمين البريطانية أفيفا 1.8% بعد أن قالت إنها ستعيد ما لا يقل عن 4 مليارات جنيه إسترليني (5.5 مليار دولار) للمساهمين، بينما صعد سهم مجموعة زوريخ للتأمين 2.2% بعدما أعلنت الشركة عن قفزة 60% في الأرباح التشغيلية في النصف الأول.

وقفزت شركة التأمين الهولندية ايجون 6.5% بعد إعلانها عن أرباح الربع الثاني التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع.

وانخفضت أسهم شركات التعدين، إذ هوى سهم شركة التعدين العالمية ريو تينتو المدرجة في المملكة المتحدة 6.1% بفعل تداول السهم مع انقضاء الحق في توزيع نقدي.

وصعد سهم سينورلد جروب 7.2% بعدما قالت إنها تبحث إدراج نفسها أو إدراجا جزئيا لريجال التابعة لها في وول ستريت.

وقفز سهم ستوك سبيريتس جروب 42.5% بعد موافقة الصناديق التابعة لشركة الاستثمار المباشر سي.في.سي على الاستحواذ على شركة صناعة الفودكا المدرجة في لندن في صفقة تقدر قيمة الشركة بنحو 767 مليون جنيه إسترليني (1.1 مليار دولار).

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