تحديد النطاق السعري لاكتتاب "برغرايززر" بين 150 و165 ريالا للسهم

أعلنت شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال السعودية بصفتها مدير سجل الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة "برغرايززر" تحديد النطاق السعري لطرحها المزمع بين 150 -165 ريالا للسهم الواحد.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" تتمثل عملية الاكتتاب بطرح 725.000 سهم عادي من أسهم الشركة، تمثل 29% من رأس مال الشركة والتي سيتم بيعها من قبل مساهم واحد وهو إبراهيم بن عبدالعزيز بن ناصر المزيني.

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يبلغ الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها 10 أسهم عادية، فيما يبلغ الحد الأقصى 124.999 سهما عاديا.

وتقتصر المشاركة في بناء سجل الأوامر والاكتتاب على المستثمرين المؤهلين للتداول في السوق الموازية (نمو) وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر.

وقاتلت الشركة إنه سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر للمستثمرين المؤهلين والتي تبدأ يوم 15 أغسطس الجاري وتنتهي في 23 أغسطس.