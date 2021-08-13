الأسهم الأميركية تفتتح عند قمم قياسية بعد أرباح قوية لـ"ديزني"

افتتح المؤشران داو وستاندرد أند بورز 500 التداولات عند مستويات قياسية مرتفعة اليوم الجمعة، بعد أن أعلنت والت ديزني عن نتائج تفوق توقعات السوق، بينما أدت مؤشرات على فتور التضخم وتعافٍ قوي لأرباح الشركات إلى إبقاء المؤشرات على مسار تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 51.71 نقطة يما يعادل 0.15% عند الافتتاح إلى 35551.56 نقطة، وبدأ مؤشر ستاندرد أند بورز 500 التداولات مرتفعا 4.01 نقطة أو 0.09% إلى 4464.84 نقطة.

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بينما نزل مؤشر ناسداك المجمع 8.81 نقطة أو 0.06% إلى 14825.07 نقطة.

وكان المؤشران داو وستاندرد آند بورز 500 قفزا إلى مستويي إغلاق قياسيين لليوم الثالث على التوالي، أمس الخميس، إذ دفعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى السوق للصعود، بينما كان المستثمرون يترقبون بيانات الوظائف التي أظهرت ثباتا في الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة.