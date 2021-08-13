الدولار يتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي

صعد الدولار الأميركي، اليوم الجمعة، ويمضي صوب تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مقابل منافسيه الرئيسيين، إذ يقيم المستثمرون احتمال إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن خططه لخفض التحفيز في الأسابيع المقبلة.

وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن أسعار المنتجين الأميركيين سجلت أكبر زيادة سنوية في أكثر من عشر سنوات في الاثني عشر شهرا المنتهية في يوليو.

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وبينما تأتي البيانات عقب يوم من أرقام أسعار المستهلكين التي أشارت إلى أن التضخم ربما يكون بلغ ذروته، فإن محللين يقولون إن بيانات أسعار المنتجين تساهم في تعزيز مبررات رفع بعض التحفيز الذي يقدمه مجلس الفيدرالي.

مقابل سلة من العملات المنافسة، تماسك الدولار مرتفعا عند مستوى 93 تقريبا، قرب قمة أبريل البالغة 93.195 التي سجلها الأسبوع الماضي. والمؤشر مرتفع 0.2% هذا الأسبوع بعد أن زاد 0.8% في الأسبوع الماضي.

وسيعلن البنك المركزي الأميركي عن خطة لخفض مشترياته للأصول في سبتمبر، وفقا لأغلبية كبيرة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

تلقى الدولار الدعم من العزوف عن المخاطرة في أسواق العملات، فيما يعاني الدولار الأسترالي والين الصيني في مواجهة العملة الأميركية.

وسجل الدولار الأسترالي 0.7340 مقابل الدولار الأميركي، قرب أدنى مستوى في ثمانية أشهر البالغ 0.72895 دولار الذي لامسه الشهر الماضي، بينما انخفض الدولار الكندي إلى 1.2517 دولار كندي لنظيره الأميركي.

واستقر اليورو عند 1.1734 دولار، ويمضي صوب تكبد خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، ويبعد قليلا عن أدنى مستوى في أربعة أشهر البالغ 1.1706 دولار والذي سجله يوم الأربعاء.

وارتفعت بيتكوين 4% إلى 46 ألفا و194 دولارا، قرب ذروة ثلاثة أشهر التي سجلتها يوم الأربعاء عند 46787 دولارا، بينما زادت إيثريوم 6% إلى 3225 دولارا.