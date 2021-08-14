الأسهم الأوروبية تسجل أطول سلسلة مكاسب في 15 عاماً

(رويترز) - صعدت الأسهم الأوروبية إلى مستويات قياسية جديدة الجمعة وسجلت الأسبوع الرابع على التوالي من المكاسب وسط التفاؤل حيال موسم أرباح قوي وانتعاش مطرد من التباطؤ الاقتصادي الذي سببته الجائحة، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% إلى مستوى غير مسبوق عند 476.16 للجلسة العاشرة على التوالي. وسجل المؤشر حتى الآن أطول سلسلة مكاسب له منذ ديسمبر /كانون الأول 2006.

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وفي حين تباطأت وتيرة المكاسب بسبب ضعف التداول في فصل الصيف، سجل المؤشر سلسلة تسعة أيام من المكاسب المتتالية سبع مرات في الخمسة عشر عاما الماضية.

وارتفع المؤشر داكس الألماني فوق 16 ألف نقطة للمرة الأولى على الإطلاق، فيما لامس المؤشر كاك 40 الفرنسي أعلى مستوى له منذ ما يقرب من 21 عاما.

سجلت الأسهم الأوروبية والأميركية مستويات قياسية هذا الأسبوع، مدعومة بارتفاع توقعات الأرباح وتحسن البيانات الاقتصادية، حتى مع تراجع الأسهم الآسيوية بسبب المخاوف بشأن إجراءات تنظيمية صينية وسلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا.