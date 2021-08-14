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النيابة السعودية: مصادرة 140 مليوناً من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

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النيابة العامة السعودية
النيابة العامة السعودية
السعودية

النيابة السعودية: مصادرة 140 مليوناً من 4 جناة وسجنهم 24 عاماً

صدر الحكم القضائي بإدانتهم بتحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة

الرياض - العربية.نت

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أعلن مصدر مسؤول بالنيابة العامة السعودية، أن التحقيقات مع أربعة متهمين في قضية غسل أموال، أحدهم "مواطن" والآخرون "وافدون"، أثبتت قيام المواطن بالاتفاق مع الوافدين وذلك بتمكينهم من الحسابات البنكية لكياناته التجارية من أجل تحويل أموال غير مشروعة لخارج المملكة، بطريقة غير نظامية، مقابل أجرة شهرية قدرها 30 ألف ريال، مما يعد مجرماً وفق المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال.

وقد صدر الحكم القضائي بإدانتهم بما نسب إليهم، وسجنهم لمدد بلغت 24 عاماً، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم، وتضمن منطوق الحكم مصادرة قيمة مماثلة للأموال غير المشروعة والمهربة للخارج والبالغة أكثر من 140 مليون ريال، ومصادرة أموال غير مشروعة أخرى تم العثور عليها مخبأة داخل حافظة مشروبات ساخنة بلغت مليونين ونصف المليون ريال.

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ونوه المصدر بتظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وجهات الضبط والاستدلال ممثلة بوزارة التجارة والهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك، والبنك السعودي المركزي، بما يحقق النتائج المرجوة لمكافحة كافة الجرائم المرتبطة بالأموال.

وأكد المصدر أن النيابة العامة لن تتوانى في المطالبة بالعقوبات المشددة بحق من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي والاقتصادي للمملكة.

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