.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

إقرار أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في مصر

  • الخط
هيئة الرقابة المالية في مصر
هيئة الرقابة المالية في مصر
اقتصاد مصر

إقرار أول ترخيص بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في مصر

الترخيص يمكن أصحاب المشروعات من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وافق رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، محمد عمران، على منح إحدى الشركات المٌرخص لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر لأول ترخيص-صادر من الهيئة- بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية.

وذكرت الهيئة في بيان، اليوم الأحد، أن الترخيص يُمكن من تقديم أول منتج تأجير تمويلي متناهي الصغر يشهده الاقتصاد الوطني لتيسير وتلبية احتياجات أصحاب المشروعات متناهية الصغر من تمويل الأصول الرأسمالية البسيطة التي تساعد على بدء الأنشطة الجديدة أو التوسع في الأنشطة الاقتصادية القائمة سواء كانت صناعية أو إنتاجية أو خدمية أو تجارية.

وحسب البيان، جاء إصدار الترخيص تفعيلاً للقانون رقم 176 لسنة 2018 والخاص بتنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، والذي أتاح تقديم خدمات التأجير التمويلي متناهي الصغر من طرف شركات التمويل والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر.

مصر.. ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءة الأداء اقتصاد اقتصاد مصر مصر.. ميكنة موازنات الهيئات الاقتصادية لرفع كفاءة الأداء

وأشار محمد عمران إلى أن التعديل التشريعي الأخير الصادر في أكتوبر 2020 بالقانون رقم 201 لسنة 2020 بشأن "تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" يساهم في استفادة منتجات التأجير التمويلي متناهي الصغر من حيث زيادة قيمة حجم التمويل الممنوح لأصحاب المشروعات متناهية الصغر إلى 200 ألف جنيه بدلاً من 100 ألف جنيه.

وذكر رئيس الهيئة أن هذا سيترتب عليه زيادة فرص الحصول على معدات جديدة متنوعة لتنمية تلك المشاريع الاقتصادية بصورة ملموسة وزيادة فرص العمل التي تتيحها بالتبعية.

وأوضح عمران أن ظهور منتج التأجير التمويلي متناهي الصغر في السوق المصرية سوف يسهم بشكل مباشر في تعزيز صرف التمويل في الغرض المخصص من أجله، وسوف يساهم في زيادة معدلات الشمول المالي بصورة ملموسة للأنشطة الإنتاجية والحرفية في مختلف محافظات الجمهورية.

ولفتت الهيئة إلى أن إحصائيات نشاط التمويل متناهي الصغر تشير إلى استمرار وجود اتجاه نمو في الأداء بنهاية مايو 2021، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.3 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 21.7 مليار جنيه.

وبلغت حصة المرأة منهم نحو 62% وبواقع 2 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 63%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض شاهد.. خنفساء حية تتجول في قولون مريض
احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة احذروا.. هذه الأطعمة مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة
الأكثر قراءة
5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها! 5 أطعمة تقوي الذاكرة وتحميها.. و5 تدمرها!
الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية الإصابة بكورونا بعد تلقي اللقاح.. توضيحات هامة من الصحة العالمية
تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون تغريم أبل 300 مليون دولار بسبب ميزة في هواتف آيفون
رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات رضيع مصري يصاب بالتسمم والأطباء يكتشفون مفاجأة.. مخدرات
لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار لبنان: عشرات القتلى والجرحى جراء انفجار صهريج وقود بعكار
جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله جديد جريمة الجزائري المحروق ظلما.. توقيف مشتبه به في قتله
قبل أن تذهب
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
الشعب اللبناني يختنق بالأزمات.. فما رد فعل الطبقة السياسية؟
اكتشف المزيد