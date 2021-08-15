القطاعات المالية تدعم صعود غالبية بورصات الخليج

أغلقت أسواق الخليج الرئيسية مرتفعة، الأحد، بفضل مكاسب أسهم الشركات المالية وقادت بورصة السعودية المكاسب.

وزاد مؤشر السعودية 0.3% وصعد سهم مصرف الراجحي وسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.7% لكل منهما.

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واستفادت أسهم شركات القطاعين المالي والطاقة من المكاسب الأخيرة لأسعار النفط.

وارتفع سهم مجموعة بن داود القابضة لمتاجر التجزئة 0.4% رغم تراجع أرباح الربع الثاني نحو 50% بفضل توقعات بأن تراجع الربح مؤقت.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة في بيان إن الشركة استفادت بشدة من الشراء للتخزين في الربع الثاني من العام الماضي في ظل إجراءات العزل العام وقبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة التي بدأ تطبيقها في الأول من يوليو/ تموز 2020.

وعكست بورصة دبي الاتجاه النزولي لتغلق على مكسب 0.1% بفضل قفزة 5.5% لأمانات القابضة بعدما حققت شركة الاستثمار المباشر ربحا صافيا 203.8 مليون درهم (55.49 مليون دولار) مقارنة بخسارة 5.2 مليون درهم قبل عام.

وصعد سهم داماك العقارية 0.8% بعد أن قلصت الشركة خسائرها في الربع الثاني. ولكن كبح مكاسب المؤشر هبوط سهم شركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) 3.1%.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت الشركة أنها منيت بخسارة صافية 135.1 مليون درهم في الربع الثاني مقابل 142.4 مليون درهم قبل عام.

وفي أبوظبي كسب المؤشر 0.1% بفضل صعود أكبر بنوك البلاد بنك أبوظبي الأول 0.4%.

وصعد المؤشر القطري 0.1% وارتفع سهم البنك التجاري 1.4%.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.3% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، 3.1%.

أعلنت وزارة الصحة المصرية في ساعة متأخرة مساء الجمعة أن مصر تلقت دفعة جديدة تشمل حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا الواقي من كوفيد-19 من خلال مبادرة كوفاكس العالمية لتوفير اللقاحات.

وتلقت مصر أيضا شحنات من لقاحات سبوتنيك وسينوفارم وسينوفاك وجونسون اند جونسون. وبدأت في الآونة الأخيرة في إنتاج لقاحات سينوفاك محليا.