الأسهم السعودية تعاود الأداء الإيجابي.. و"تاسي" قرب 11350 نقطة

واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، الأداء الإيجابي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.13% ما يعادل 14.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 11338.66 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.46 مليار ريال، عبر التداول على نحو 112.49 مليون سهم.

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وارتفعت أسهم 101 شركة، بينما تراجعت أسهم 86 شركة من بين 204 شركات مدرجة.

وتصدر ارتفاعات الأسهم وقيم التداول سهم "المصافي" بنسبة 7.2% عند سعر 172.4 ريال بقيمة تداول نحو 223.07 مليون ريال، بينما تصدر التراجعات سهم "الكيميائية" بنسبة 4.09% عند 41.05 ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية سهم "كيان السعودية" بنحو 6.19 مليون سهم.

وعلى مستوى القطاعات تصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.92%، تلاه قطاع التأمين 1.27%، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%.