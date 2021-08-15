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الأسهم السعودية تعاود الأداء الإيجابي.. و"تاسي" قرب 11350 نقطة

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سوق الأسهم السعودية
رجل ينظر لشاشة تعرض أسعار الأسهم السعودية
سوق السعودية

الأسهم السعودية تعاود الأداء الإيجابي.. و"تاسي" قرب 11350 نقطة

ارتفاع 101 سهم من 204 أسهم مدرجة

دبي - العربية.نت

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واصل المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، الأداء الإيجابي خلال تعاملات جلسة اليوم الأحد، مرتفعاً بنسبة 0.13% ما يعادل 14.96 نقطة، ليصل إلى مستوى 11338.66 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008.

وبلغت قيمة التداولات نحو 4.46 مليار ريال، عبر التداول على نحو 112.49 مليون سهم.

وارتفعت أسهم 101 شركة، بينما تراجعت أسهم 86 شركة من بين 204 شركات مدرجة.

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وتصدر ارتفاعات الأسهم وقيم التداول سهم "المصافي" بنسبة 7.2% عند سعر 172.4 ريال بقيمة تداول نحو 223.07 مليون ريال، بينما تصدر التراجعات سهم "الكيميائية" بنسبة 4.09% عند 41.05 ريال.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطاً بالكمية سهم "كيان السعودية" بنحو 6.19 مليون سهم.

وعلى مستوى القطاعات تصدر الارتفاعات قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.92%، تلاه قطاع التأمين 1.27%، وارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.86%.

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