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أسهم DSV تسجل مستوى قياسياً بعد استكمال صفقة أجيليتي

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شركة DSV
شركة DSV
شركات

أسهم DSV تسجل مستوى قياسياً بعد استكمال صفقة أجيليتي

كوبنهاجن - رويترز

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رفعت دي.إس.في بانالبينا DSV التوقعات لنتائج العام كاملا بعد استكمال صفقة الاستحواذ على قسم الخدمات اللوجستية لشركة أجيليتي للمخازن العمومية الكويتية في صفقة بقيمة 4.8 مليار دولار.

وصفقة الاستحواذ على الخدمات اللوجستية لـ"أجيليتي"، التي أعلنت في أبريل، ستسفر عن ثالث أكبر شركة نقل بضائع بقوة عاملة إجمالية تزيد عن 75 ألف موظف.

وارتفع سهم دي.إس.في بما يصل إلى 3.2% لأعلى مستوى على الإطلاق.

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قال ينس بيورن أندرسن الرئيس التنفيذي للشركة في مقابلة مع "رويترز"، إنه يتوقع استكمال دمج أجيليتي في منتصف العام المقبل، وحينئذ سيكون مستعدا لصفقات استحواذ جديدة.

ستجعل الصفقة دي.إس.في تتفوق على دي.بي شينكر، ولا يكون أمامها سوى دي.إتش.إل لوجستكس وكوني آند ناجل ومقرها سويسرا بناء على حساب الإيرادات وأحجام الشحن.

ورفعت الشركة الدنماركية توقعات أرباح التشغيل للمرة الرابعة هذا العام، بفضل طلب قوي على الشحن. وتتوقع الآن أرباحا قبل حساب الفائدة والضرائب بين 13.75 -14.50 مليار كرونة دنماركية مقارنة مع توقعات سابقة بين 12.5 مليار و13 مليارا ويعزى نحو 750 مليونا لصفقة الاستحواذ.

قال أندرسن أيضاً: "الطلب قوي وثمة نمو جيد لأحجام الشحن"، مشيرا إلى ازدحام الموانئ والسفن التي تغلق قناة السويس ونقص الحاويات.

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