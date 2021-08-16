الذهب يتخلى عن أكبر مكاسبه في أسبوع مع ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار الذهب من أعلى مستوى لها في أسبوع، اليوم الاثنين، مع ارتفاع الدولار بشكل طفيف، على الرغم من أن تراجع ثقة المستهلكين الأميركيين هدأت بعض المخاوف بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز مبكرا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1773.12 دولار للأونصة بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوياته منذ السادس من أغسطس/آب عند 1782.40 دولار. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1775.80 دولار.

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وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.1% بعد أن سجل أدنى مستوى له في أسبوع في الجلسة السابقة.

وقفز الذهب 1.5% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة تراجعت بشكل حاد في أوائل أغسطس/آب إلى أدنى مستوى لها منذ عقد، مما أدى إلى تهدئة مخاوف المستثمرين بشأن إنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسات التحفيز.

يتطلع المستثمرون الآن إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي في يوليو/تموز الذي يصدر يوم الأربعاء وتصريحات رئيسه جيروم باول غدا الثلاثاء.

ومن المرجح أيضا أن تعطي بيانات مبيعات التجزئة الشهرية الأميركية مزيدا من الدلائل حول ثقة المستهلكين.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.9% إلى23.53 دولار للأونصة. ونزل البلاتين 1.6% إلى 1010.24 دولار في حين خسر البلاديوم 0.6% ليسجل 2634.82 دولار.