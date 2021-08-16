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بعد 10 أيام من المكاسب..بيانات صينية ضعيفة توقف تقدم أسهم أوروبا

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اقتصاد أوروبا

بعد 10 أيام من المكاسب..بيانات صينية ضعيفة توقف تقدم أسهم أوروبا

نزل مؤشر ستوكس 600 لأهم الأسهم الأوروبية 0.5%

دبي - العربية.نت

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توقفت مكاسب الأسهم الأوروبية التي استمرت على مدار عشرة أيام اليوم الاثنين في أعقاب تباطؤ غير متوقع للمؤشرات الاقتصادية للصين وسجلت الأسهم المرتبطة بالسلع الأولية أكبر خسارة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 لأهم الأسهم الأوروبية 0.5% في التعاملات المبكرة متراجعا من مستويات قياسية الأسبوع الماضي.

ونزلت أسهم النفط والتعدين نحو 1.5% مع تضرر أسعار السلع الأولية عقب بيانات صينية عززت المخاوف بشأن تراجع الطلب في أكبر دولة مستهلكة للمعادن والنفط.

وأظهرت بيانات تباطؤ إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بشدة في يوليو/ تموز وجاءت دون التوقعات مع تعطل الأنشطة بفعل تفش جديد لكوفيد-19 وفيضانات أدت لتعطل أنشطة الأعمال.

وعلى مستوى الأسهم قفز سهم شركة السيارات الفرنسية فورسيا 6.5% بعدما اتفقت على شراء حصة في مجموعة إضاءة السيارات الألمانية هيلا في صفقة بقيمة 6.7 مليار يورو تفوقت على عروض من منافسين.

وسجل سهم هيلا مستوى قياسيا مرتفعا الأسبوع الماضي توقعا للصفقة، لكنه هبط اليوم 1.9%.

ونزل سهم لوفتهانزا 4.4% بعدما قالت وكالة تمويل ألمانية إنها تعتزم بيع ما يصل لربع حصتها البالغة 20% في شركة الطيران خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

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