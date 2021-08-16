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تباين أداء بورصات الخليج.. المؤشر السعودي فوق 11300 نقطة

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متداولان بسوق الأسهم السعودية
أسواق الخليج

تباين أداء بورصات الخليج.. المؤشر السعودي فوق 11300 نقطة

العالمية القابضة تعزز مؤشر أبوظبي وتغير طفيف لأسهم الأسواق الأخرى

دبي - العربية.نت

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أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الاثنين على تباين، وفاق مؤشر بورصة أبوظبي مؤشرات بورصات المنطقة أداء بدعم من استمرار مكاسب سهم شركة العالمية القابضة.

وتراجع مؤشر سوق السعودية 0.26% مع انخفاض سهم أرامكو 1% إلى 35 دولارا للسهم. ونقلت بلومبرغ أن أرامكو تجري محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20% تقريبا في أنشطة تكرير النفط والكيماويات التابعة لشركة ريلاينس إنداستريز الهندية مقابل أسهم في أرامكو تتراوح قيمتها بين 20 و25 مليار دولار.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية منخفضًا 0.26% ليفقد 29.78 نقطة، ويقفل عند مستوى 11321.85 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.6 مليار ريال.

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وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 165 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 295 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 42 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 145 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، واللجين، والغاز، وسبكيم العالمية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات الصقر للتأمين، والوطنية للتعليم، والمواساة، وعطاء، وإسمنت الجنوب فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.57% و 3.62%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأرامكو السعودية، والأهلي، والجزيرة، والإنماء الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وتنمية، وأبو معطي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 177.80 نقطة ليقفل عند مستوى 24958.67 نقطة، وبتداولات بلغت 39 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 2064 صفقة.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.6%، وقفز سهم العالمية القابضة بأكثر من 3% مواصلا مكاسبه للجلسة السادسة.

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وكانت العالمية القابضة أعلنت الأسبوع الماضي عن صافي ربح 4.36 مليار درهم (1.19 مليار دولار) للفترة المنتهية في 30 يونيو/حزيران، ارتفاعا من 814 مليون درهم قبل عام.

بلغت القيمة السوقية للشركة 201.7 مليار درهم في أواخر يونيو/حزيران، مما يجعلها أعلى الشركات المدرجة في أبوظبي قيمة، بعد طرح أولي لألفا ظبي التي تمتلك فيها العالمية القابضة حصة 45%.

وتراجع مؤشر دبي 0.1% متأثرا بانخفاض 1.5% في سهم شركة إعمار العقارية. وارتفع المؤشر القطري 0.1% مدعوما بمكاسب 1.1% لسهم شركة قطر للوقود. وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.2% مع صعود سهم مستشفى كليوباترا 3.1%.

واستقر مؤشر بورصة البحرين عند 1637 نقطة، فيما هبط مؤشر بورصة مسقط 0.2% إلى 4011 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة الكويت 0.4% إلى 7194 نقطة.

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