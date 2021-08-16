"اتش.اس.بي.سي" تستحوذ على أصول أكسا بسنغافورة مقابل 575 مليون دولار

وافقت اتش.اس.بي.سي القابضة على الاستحواذ على أصول شركة التأمين الفرنسية أكسا في سنغافورة مقابل 575 مليونا في إطار استراتيجية للتوسع في أنشطة إدارة الثروات في آسيا وزيادة دخل الرسوم.

وقال اتش.اس.بي.سي التي تضم اتش.اس.بي.سي لايف سنغافورة وأكسا سنغافورة، إن الوحدة المندمجة ستكون سابع أكبر شركة تأمين على الحياة ورابع أكبر شركة تأمين صحي للأفراد في سنغافورة ولديها أكثر من 600 ألف وثيقة تأمين على الحياة والصحة والعقارات وتأمين ضد الإصابات.

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واتش.اس.بي.سي عاشر شركة تأمين على الحياة في سنغافورة وليس لديها أنشطة تأمين صحي.

وقالت ديلوجيك إنها أكبر صفقة استحواذ لاتش.اس.بي.سي منذ دمج فرعها في عُمان مع بنك عُمان الدولي في 2012 في صفقة بقيمة 726 مليون دولار.