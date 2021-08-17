الأسهم الأميركية تفتح على انخفاض بعد بيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة

نزل المؤشران داو وستاندرد اند بورز 500 عن مستويات قياسية مرتفعة عند الفتح يوم الثلاثاء بعد تقارير نتائج أعمال من هوم ديبوت ومن وول مارت، وعقب أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة أن وتيرة التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة تباطأت في يوليو/ تموز.



وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 125.4 نقطة ما يعادل 0.35% إلى 35500.01 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.6 نقطة أو 0.39% إلى 4462.12 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 123.2 نقطة أو 0.83% إلى 14670.563 نقطة.

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