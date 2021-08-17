مؤشر سوق السعودية يغلق قرب 11400 نقطة بدعم نتائج الشركات

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.63% ليكسب 70.98 نقطة ويقفل عند مستوى 11392.83 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 6.2 مليار ريال.

وقال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، في مقابلة مع "العربية" إن أداء أسهم قطاع التأمين تعكس التحديات الماثلة أمام شركات هذا القطاع.

مادة اعلانية

وأوضح أن قطاع التأمين ومع سيطرة الجائحة في النصف الأول من العام الماضي، قد استفاد من مرحلة الإغلاقات التي خفضت تكاليف وتعويضات التأمين، بسبب عدم حركة المركبات وتوقف حركة النقل.

وذكر أن في العام الحالي، تشكلت تحديات أمام شركات التأمين الصغيرة نسبياً أمام الحاجة إلى رؤوس أموال عالية لاستقطاب كفاءات متخصصة قادرة على المحافظة على الشركات في مواجهة التعويضات التي تواجهها.

وأشار إلى أن هناك الكثير من التعويضات، يمكن تجنبها، في حال وجود فريق كفؤ، قادر على إدارة المخاطر، لحماية شركة التأمين.

وفي جلسة اليوم، تجاوز عدد الأسهم المتداولة 165 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 275 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 65 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 123 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات المواساة، والمتحدة للتأمين، وصناعة الورق، وأبو معطي، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات أمانة للتأمين، وصادرات، وتهامة، والأندلس، وعناية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.54% و 3.50%.

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وأملاك، والجزيرة، وأبو معطي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، وأبو معطي، وسابك، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 40.16 نقطة ليقفل عند مستوى 24918.51 نقطة، وبتداولات بلغت 23 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 245 ألف سهم تقاسمتها 989 صفقة.