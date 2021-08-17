أسهم اليابان تهبط للجلسة الرابعة على التوالي بسبب مخاوف "دلتا"

انخفض مؤشر نيكاي الياباني للجلسة الرابعة على التوالي اليوم الثلاثاء نتيجة مخاوف بشأن سلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا والتي غطت على التفاؤل حيال نتائج مبشرة للشركات.

وأغلق المؤشر نيكاي منخفضا 0.36% إلى 27424.47 نقطة ليمحو مكاسبه السابقة التي بلغت 0.52% عقب نتائج مالية قوية من شركات ذات ثقل كبير مثل طوكيو إلكترون.

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ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.49% إلى 1915.63 نقطة وكان قد كسب سابقا ما يصل إلى 0.56%.

وتكافح اليابان لاحتواء موجة خامسة من إصابات "كوفيد-19". ومن المقرر أن تمدد الحكومة حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو ومناطق أخرى حتى 12 سبتمبر/أيلول والتوسع في القيود إلى سبع مناطق أخرى حسب ما ذكرت اليوم محطة إن.إتش.كيه.

وأعلنت طوكيو اليوم عن 2962 إصابة يومية جديدة اليوم وكانت قد سجلت رقما قياسيا يوم الجمعة عند 5773 حالة.

ونزل سهم طوكيو إلكترون 0.73% متخليا عن مكاسب سابقة بلغت 3% رغم تعديل توقعات الأرباح صعودا.

وكان السفر الجوي الأسوأ أداء على مؤشر فرعي لتوبكس وهبط 2.34 %.

وفقد قطاع الخدمات 0.49% بعد مكاسب 0.62% ونزل قطاع التجزئة 0.30% متخليا عن مكاسب سابقة بلغت 0.49%.

وقادت شركات الشحن البحري القطاعات الست التي صعدت من بين 33 قطاعا فرعيا وزادت 1.62%. وتصدر سهم كاواساكي كيسن نيكاي بقفزة 3.51%.