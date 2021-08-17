تراجعات حادة لسهم "تسلا" بعد فتح تحقيق حول نظام القيادة الآلي لسياراتها

شهد سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تراجعات حادة أمس الاثنين، بعد أن فتحت المنظمة الوطنية لإدارة وسلامة الطرق في الولايات المتحدة تحقيقا رسميا للبحث في سلامة نظام القيادة الآلي في طرازات تسلا بعد تسجيل عدد من الحوادث.

واعتبارًا من الساعة 11:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، انخفض سهم تسلا بأكثر من 5% عن سعر إغلاق يوم الجمعة.

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وذكرت المنظمة وتعرف اختصارا بـ NHTSA أنه تم تسجيل أحد عشر حادثا مروريا منذ عام 2018 لسيارات من صنع شركة تسلا، تسبّبَ بها نظام القيادة الذاتي مع سيارات تابعة للشرطة والإسعاف.

وأضافت الوكالة أنه سيضم التحقيق طرازات تسلا Y , X , S، بالإضافة إلى طراز 3 من الأعوام 2014 وحتى العام الماضي، فيما يصل مجموعه إلى 765 ألف سيارة.

يأتي ذلك، فيما أودى حادث لسيارة تسلا بحياة رجلين كانا بداخلها، في شهر مايو الماضي، وكانت السيارة تسير بنظام السائق الآلي، حيث انحرفت عن الطريق العام في ضاحية قريبة من مدينة Houston بولاية تكساس الأميركية، واصطدمت بجذع شجرة فاشتعلت فيها النيران، وتفحم من كان فيها احتراقا.