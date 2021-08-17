حملة صينية تتسبب في موجة هبوط جماعي لأسهم التكنولوجيا والإنترنت

أصدر المنظمون الصينيون مجموعة مطولة من مسودات اللوائح الخاصة بالإنترنت، وذلك في خطوة لحظر المنافسة غير المشروعة وتقييد استخدام بيانات المستخدمين.

وبعد نشر هذه اللوائح شهدت أسهم الإنترنت والتكنولوجيا تراجعات حادة، لتزيد من خسائرها المتتالية في الأسابيع الماضية مع تشديد السلطات قبضتها على هذه الشركات.

مادة اعلانية

وكانت السلطات قد فرضت غرامات باهظة على شركات من بينها تلك المتخصصة في التجارة الإلكترونية مثل مجموعة علي بابا العملاقة وشركة التواصل الاجتماعي تينسنت للتكنولوجيا.