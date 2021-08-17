6 بورصات خليجية تغلق مرتفعة.. وأبوظبي تسجل مستوى قياسيا جديدا 

انتعشت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج اليوم الثلاثاء، إذ لامس مؤشر أبوظبي أعلى مستوياته على الإطلاق مدعوما بمكاسب سهم اتصالات.

وصعد المؤشر السعودي الرئيسي 0.6% مدعوما بارتفاع 1% لسهم مصرف الراجحي وزيادة 2.8% لسهم مجموعة مستشفيات د.سليمان الحبيب الطبية. وصعد سهم أرامكو السعودية العملاقة للنفط 0.7%.

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أوردت رويترز أمس الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة أن أرامكو السعودية تتطلع لجمع 17 مليار دولار على الأقل من بيع حصة أقلية كبيرة في خطوطها لأنابيب الغاز، وهو ما يزيد عن 12.4 مليار دولار جمعتها من صفقة خطها لأنابيب النفط.

وفي أبوظبي، تقدم المؤشر 0.9%، مع صعود سهم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) 2.4% بعد توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة إضافية في مجموعة اتصالات المغرب بنحو 505 ملايين دولار.

وصعد مؤشر الأسهم الرئيسي في دبي 0.4%، مع ارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 1.5% وزيادة سهم بنك دبي الإسلامي 0.6%.

وزاد المؤشر القطري 0.3% مع صعود سهم بنك قطر الوطني 1.1% وتقدم سهم قطر لنقل الغاز 1.2%.

في المقابل، أغلق سهم الشركة المتحدة للتنمية على زيادة 0.1%.

باعت شركة تبريد المناطق في دبي (تبريد) حصتها في المشروع المشترك قطر كوول إلى الشركة المتحدة للتنمية.

وبالعودة إلى دبي، انخفض سهم تبريد 0.3%.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1%، متأثرا بنزول 2.5% لسهم البنك التجاري الدولي أكبر البنوك المدرجة في البلاد.

قال البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، إن مصر باعت أذون خزانة لأجل عام مقومة باليورو بقيمة 622 مليون يورو بمتوسط عائد 1.396%.

فيما يلي مستويات إغلاق المؤشرات الرئيسية في الشرق الأوسط:

السعودية.. ارتفع المؤشر 0.6% إلى 11393 نقطة.

أبوظبي.. ارتفع المؤشر 0.9% إلى 7730 نقطة.

دبي.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 2837 نقطة.

قطر.. ارتفع المؤشر 0.3% إلى 10983 نقطة.

مصر.. انخفض المؤشر 1% إلى 10938 نقطة.

البحرين.. ارتفع المؤشر 0.1% إلى 1638 نقطة.

عمان.. انخفض المؤشر 0.2% إلى 4002 نقطة.

الكويت.. ارتفع المؤشر 0.4% إلى 7221 نقطة.