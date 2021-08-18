أسمنت القصيم توصي بتوزيع 10% أرباحا نقدية عن الربع الثاني

أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم، اليوم الأربعاء، بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الثاني من عام 2021، بواقع 90 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وقالت أسمنت القصيم في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع ريال واحد للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 10%.

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وأضافت أن تاريخ الأحقية يكون 22 أغسطس 2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، فيما سيكون تاريخ التوزيع 7 سبتمبر 2021.

وكانت أرباح شركة أسمنت القصيم زادت 17% في الربع الثاني من العام الجاري، إلى 100 مليون ريال مقارنة بـ 85 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2020.

كما ارتفع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بشكل طفيف بواقع 2.2% في النصف الأول من العام، إلى 201 مليون ريال، مقارنة بـ 196 مليون ريال في النصف الأول من العام الماضي.