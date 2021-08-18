.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

قطاع السفر يدعم ارتفاع أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة

  • الخط
بورصات - أوروبا - أسواق
أسواق أوروبا
اقتصاد أوروبا

قطاع السفر يدعم ارتفاع أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة

صعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1%

رويترز

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد بداية متقلبة للأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" عالميا والمؤشرات على تعاف اقتصادي مطرد في القارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% فيما تعافت أسهم السفر والترفيه من انخفاضات حادة سجلتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مدفوعة بمخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار.

وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% بدعم من ضعف الجنيه الإسترليني بعد بيانات كشفت أن التضخم البريطاني تراجع إلى هدف البنك المركزي عند 2% الشهر الماضي في تباطؤ حاد غير متوقع.

أسهم أوروبا ترتفع بدعم من بيانات إيجابية من منطقة اليورو أسواق المال الأسهم الأوروبية أسهم أوروبا ترتفع بدعم من بيانات إيجابية من منطقة اليورو

واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.

وارتفع سهم كارلسبيرج الدنمركية لصناعة الجعة 2.8% بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل وقالت إن أحجام الجعة في سوقين رئيسيتين هما الصين وروسيا ارتفعت إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقفز سهم ألكون السويسرية لصناعة الأجهزة الطبية 8.4% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم فيديو يوثق نقل مريض سيرا على الأقدام بلبنان.. والسبب صادم
تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا! تأخر نشرها 18 شهراً.. دراسة صينية كانت ستغير مسار جائحة كورونا!
الأكثر قراءة
سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة سيلفي يسبق الكارثة.. اللحظات الأخيرة لأفغان سقطوا من على الطائرة
شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة شاهد طائرة ضاقت كعلبة سردين بنقل 640 أفغانياً دفعة واحدة
بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية بزمن الوباء.. كنز صحي لتقوية المناعة الطبيعية
الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية الصحة العالمية تنصح: هذه سبل النجاة الوحيدة بموجة كورونا الحالية
شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة شاهد أول عقاب للص سيارات اعتقلته طالبان في العاصمة
السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونأمل في استقرار الأوضاع السعودية: نقف بجانب الشعب الأفغاني ونأمل في استقرار الأوضاع
قبل أن تذهب
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
تسابق الطلاب على 9 مدارس أنشأتها السعودية في اليمن.. لماذا؟
اكتشف المزيد