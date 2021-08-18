قطاع السفر يدعم ارتفاع أسهم أوروبا في التعاملات المبكرة

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء بعد بداية متقلبة للأسبوع، إذ يوازن المستثمرون بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الإصابات بـ"كوفيد-19" عالميا والمؤشرات على تعاف اقتصادي مطرد في القارة.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1% فيما تعافت أسهم السفر والترفيه من انخفاضات حادة سجلتها في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مدفوعة بمخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار.

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وصعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1% بدعم من ضعف الجنيه الإسترليني بعد بيانات كشفت أن التضخم البريطاني تراجع إلى هدف البنك المركزي عند 2% الشهر الماضي في تباطؤ حاد غير متوقع.

واستقر المؤشران داكس الألماني وكاك 40 الفرنسي.

وارتفع سهم كارلسبيرج الدنمركية لصناعة الجعة 2.8% بعد أن زادت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل وقالت إن أحجام الجعة في سوقين رئيسيتين هما الصين وروسيا ارتفعت إلى ما يزيد عن مستويات ما قبل الجائحة.

وقفز سهم ألكون السويسرية لصناعة الأجهزة الطبية 8.4% ليتصدر المؤشر ستوكس 600 بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباح عام كامل.