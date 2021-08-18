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الدولار متمسك بمكاسبه قبل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي

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عملات

الدولار متمسك بمكاسبه قبل نشر محضر اجتماع المركزي الأميركي

العملة الأميركية تستقر قرب أعلى مستوى بـ9 أشهر مقابل اليورو

لندن - رويترز

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تماسك الدولار قرب أعلى مستوى في 9 أشهر مقابل اليورو اليوم الأربعاء، إذ لم تراوح عملات كبرى مكانها قبل نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي لشهر يوليو/تموز.

وسجل الدولار النيوزيلندي أكبر تحرك أثناء الليل بعد أن أبقى البنك المركزي للبلاد على أسعار الفائدة دون تغيير خلافا للتوقعات.

وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.17% إلى 0.6935 دولار أميركي في التعاملات المبكرة في لندن بعد أن انخفض نحو 1% إلى 0.6868 دولار فور قول بنك الاحتياطي النيوزيلندي إنه سيُبقي أسعار الفائدة عند 0.25% بعد أن دخلت البلاد في عزل عام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

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وحوم الجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي ونظيره الكندي المنكشفان على السلع الأولية قرب مستويات متدنية سجلوها في الآونة الأخيرة مقابل الدولار إذ يظل الحذر يخيم على السوق.

واستقر مؤشر الدولار قرب 93.01، عند أقل قليلا من أعلى مستوى في أسبوع الذي بلغه أمس الثلاثاء.

وقال محلل العملة لدى بنك أوف سنغافورة، موه سيونغ سيم، إن الدولار يلقى الدعم من بيئة تتسم بالقلق تجاه المخاطرة.

وانخفضت مبيعات التجزئة الأميركية 1.1% في يوليو/تموز، وهو أكثر مما توقعه خبراء اقتصاد لكن أرقام الإنتاج الصناعي أظهرت أن إنتاج المصانع الأميركية زاد في يوليو/تموز.

وتعافى الدولار الكندي المنكشف على السلع الأولية قليلا من نزوله لأدنى مستوى في شهر أثناء الليل.

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