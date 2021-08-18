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الذهب يصعد وسط تصاعد مخاوف سلالة "دلتا"

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الذهب يصعد وسط تصاعد مخاوف سلالة "دلتا"

أسعار المعدن الأصفر تحوم قرب أعلى مستوى بأسبوعين

رويترز

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صعدت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، لتحوم قرب أعلى مستوى في أسبوعين، إذ تعزز الطلب على المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذاً آمناً بفعل تنامي المخاوف حيال السلالة دلتا سريعة الانتشار من كوفيد-19 وأثرها الاقتصادي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1792.42 دولار للأونصة، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ 6 أغسطس/آب عند 1795.25 دولار في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1793.50 دولار.

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وقال كبير محللي السوق المعني بمنطقة آسيا والمحيط الهادي لدى أواندا، جيفري هالي: "إن المشكلة الأبرز هي السلالة دلتا وما إذا كانت ستؤثر بشكل ملموس على التعافي العالمي. في هذا الوضع، من المرجح أن يجد الذهب المزيد من الشراء الباحث عن الملاذ".

وأضاف هالي أن الذهب يواجه صعوبات لتجاوز مستويات المقاومة الفنية الكبيرة بين 1800 و1850 دولارا.

وأوضح أن مصير الذهب ستقرره لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الاتحادي وما إذا كانت ستلمح إلى خفض وشيك للتحفيز في سبتمبر/أيلول.

وما زالت معنويات المخاطرة ضعيفة في الأسواق المالية الأوسع نطاقاً، فيما تحوم الأسهم الآسيوية قرب أدنى مستوياتها منذ بداية العام في الوقت الذي تجتاح فيه السلالة دلتا المنطقة.

ومما عزز الإشارات على تباطؤ الاقتصاد، انخفضت مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في يوليو/تموز.

ويترقب المستثمرون الآن محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسات الذي انعقد في يوليو/تموز، والمقرر نشره في وقت لاحق اليوم، لاستقاء مؤشرات عن خطط البنك المركزي الأميركي لخفض سياسات التحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 23.75 دولار للأونصة، بينما صعد البلاتين 1.1% إلى 1008.60 دولار.

وزاد البلاديوم 1.7% إلى 2532.18 دولار، لينتعش من أدنى مستوى في نحو شهرين والذي سجله أمس الثلاثاء.

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