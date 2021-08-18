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تسهيلات متاحة تفوق 16 مليار ريال لتمويل تداول الأسهم السعودية.. قفزت 70%

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سوق السعودية مناسبة
متداولان بسوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

تسهيلات متاحة تفوق 16 مليار ريال لتمويل تداول الأسهم السعودية.. قفزت 70%

12.4 مليار ريال تسهيلات مستخدمة بتمويل تداول الأسهم نهاية الربع الثاني من العام الحالي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أظهرت النشرة الإحصائية ربع السنوية للربع الثاني لعام 2021، الصادرة عن هيئة السوق المالية، الأربعاء، نمواً ملحوظا بقيم التسهيلات الإئتمانية المتاحة والمستخدمة في تمويل التداول بسوق الأسهم السعودية "تداول".

وبحسب تحليل "العربية.نت" لبيانات التسهيلات التمويلية لتداول الأسهم، فقد تضاعفت القيمة المستخدمة من هذه التسهيلات، من 6.3 مليار ريال نهاية الربع الثاني إلى 12.4 مليار ريال نهاية الربع الثاني 2021.

وبنفس الفترة المقارنة، زادت قيمة التسهيلات المتاحة لتمويل تداول الأسهم بنسبة 70% من 9.4 مليار ريال نهاية الربع الثاني 2019 إلى 16.08 مليار ريال نهاية الربع الثاني 2021.

قيم التسهيلات المالية لتمويل تداول الأسهم
قيم التسهيلات المالية لتمويل تداول الأسهم

وتتيح هيئة السوق المالية، عددا من المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين والباحثين من طلاب وأكاديميين في السوق المالية السعودية، كما تهدف من مشاركة هذه البيانات إلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز الاستثمار في السوق المالية.

وتحتوي النشرة ربع السنوية على بيانات واسعة عن السوق المالية، من بينها طرح الأوراق المالية، الأسهم، والصكوك والسندات، والصناديق الاستثمارية ومؤسسات السوق المالية.

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً بنسبة 0.42% ليفقد 47.89 نقطة، يقفل عند مستوى 11344.94 نقطة، بتداولات زادت قيمتها على 5.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 143 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 269 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 134 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 2.32 نقطة ليقفل عند مستوى 24916.19 نقطة، وبتداولات بلغت 42 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 485 ألف سهم تقاسمتها 1539 صفقة.

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