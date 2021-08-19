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الدولار في قمة 10 أشهر وأسهم آسيا تصارع أدنى مستويات العام

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الدولار الأميركي
الأسواق العالمية

الدولار في قمة 10 أشهر وأسهم آسيا تصارع أدنى مستويات العام

رويترز

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تراجعت الأسهم الآسيوية إلى أدنى مستوياتها هذا العام، اليوم الخميس، فيما بلغ الدولار أعلى مستوياته في 10 أشهر، حيث دفعت الضربة المزدوجة من المخاوف بشأن النمو العالمي وقرب إنهاء دعم الفيدرالي، المستثمرين القلقين نحو الأصول الآمنة.

كما تراجعت أسعار السلع الأساسية، مثل النفط الذي هبط للجلسة السادسة على التوالي، وهو عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

ارتفع الدولار 0.35% إلى 1.167 دولار لكل يورو، مسجلا أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2020، وصعدت العملة الأميركية إلى ذروتها في 2021 مقابل الدولارين الأسترالي والنيوزيلاندي.

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انخفض مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان بنسبة 1.63% إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر. وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.4% كما تراجعت العقود الآجلة لمؤشر Euro STOXX 50 بنسبة 0.86% بنهاية يوم التداول في آسيا.

وهبط نيكاي الياباني 1.1% إلى أدنى مستوياته منذ أوائل يناير، متأثرا بتراجع أسهم تويوتا موتور بسبب أنباء عن أنها ستخفض إنتاجها بنسبة 40% الشهر المقبل بسبب نقص الرقائق.

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