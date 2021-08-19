سهم علي بابا يهبط لأدنى مستوياته التاريخية

تراجع سعر سهم مجموعة علي بابا للتسوق بأكثر من 4.3% في بورصة هونغ كونغ ليصل إلى أدنى مستوياته تاريخيا.

يأتي هذا التراجع بعد سلسلة جديدة من القوانين التي سنتها السلطات الصينية، حيث ذكرت بكين أنها تدرس مقترحات منفصلة لزيادة ضمان حقوق السائقين الذين يعملون لشركات عبر الإنترنت بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على صناعة البث المباشر.

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وبهذا التراجع تصل خسائر سهم علي بابا إلى 29% هذا العام مقارنة بتراجع مؤشر بورصة هونغ كونغ بـ7%، فقط هذا العام.

وأصدر المنظمون الصينيون مجموعة مطولة من مسودات اللوائح الخاصة بالإنترنت، وذلك في خطوة لحظر المنافسة غير المشروعة وتقييد استخدام بيانات المستخدمين.

وبعد نشر هذه اللوائح شهدت أسهم الإنترنت والتكنولوجيا تراجعات حادة، لتزيد من خسائرها المتتالية في الأسابيع الماضية مع تشديد السلطات قبضتها على هذه الشركات.

وكانت السلطات قد فرضت غرامات باهظة على شركات من بينها تلك المتخصصة في التجارة الإلكترونية مثل مجموعة علي بابا العملاقة وشركة التواصل الاجتماعي تينسنت للتكنولوجيا، وغيرها من شركات التعليم، والنقل التشاركي.

وتهدف المقترحات المقدمة من إدارة الدولة لتنظيم السوق إلى تضييق الخناق على المنافسة غير العادلة من خلال استهداف المراجعات المزيفة عبر الإنترنت وتقييد كيفية استخدام شركات الإنترنت لبيانات العملاء، من بين إجراءات أخرى.