الدولار على مسار تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في شهرين

بلغ الدولار الأميركي قمة تسعة أشهر ونصف الشهر مقابل العملات المناظرة اليوم الجمعة، مدعوما بمخاوف من أن متغير دلتا من فيروس كورونا قد يؤخر التعافي الاقتصادي العالمي، في وقت بدأت بنوك مركزية التراجع عن التحفيز إبان حقبة الجائحة.

وبينما كانت التحركات في أسواق العملات هادئة على نحو أعلى مما كانت عليه أمس الخميس، مع استقرار أسواق الأسهم، فإن الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي شديدي التأثر بالمخاطرة تراجعا بشدة مجددا.

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صعد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات منافسة، إلى 93.579. وفي الأسبوع، يمضي على مسار تحقيق مكسب بنحو 1% وهو الأكبر في شهرين.

وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في يوليو المنشور يوم الأربعاء، أن المسؤولين يتوقعون بدرجة كبيرة خفض مشتريات البنك المركزي الأميركي الشهرية من السندات هذا العام.

ونزل الدولار الأسترالي لأدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.7115 دولار أميركي، ليتراجع 0.4%، مما يضعه على مسار تسجيل أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر 2020، إذ جرى تمديد إجراءات العزل العام في سيدني لمكافحة كوفيد-19 لمدة شهر.

وتراجع الدولار النيوزيلندي لقاع جديد في تسعة أشهر عند 0.6808 دولار أميركي. ومددت الحكومة اليوم إغلاقا لمكافحة فيروس كورونا تسبب في تأجيل البنك المركزي لزيادة أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

كما هبط الدولار الكندي لقاع جديد في ستة أشهر عند 1.2832 دولار كندي للدولار الأميركي، في ظل تراجع أسعار النفط بفعل مخاوف حيال الاقتصاد العالمي.

كتب خبير استراتيجي لدى بنك أستراليا الوطني في مذكرة للعملاء: "انتشار العزوف عن المخاطرة يدعم العملة الخضراء، مع وقوع العبء الأكبر على كاهل العملات المتأثرة بالنمو".

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1682 دولار، لكنه ما زال يُتداول قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 1.6655 الذي سجله أثناء الليل. واليورو منخفض قرابة 1% في الأسبوع، في أكبر تراجع منذ منتصف يونيو.

ونزل الين، وهو عملة ملاذ آمن أخرى، قليلا مقابل الدولار إلى 106.69، فيما تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في شهر مقابل الدولار واليورو.

وهبط اليوان الصيني لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 6.51 للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية، قبل أن يتداول منخفضا 0.1% عند 6.505.