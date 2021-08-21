زخم بيتكوين يتواصل.. سوق العملات المشفرة تتجاوز 2.1 تريليون دولار

واصلت العملات الرقمية بقيادة "بيتكوين" ارتفاعها لتدفع السوق إلى مكاسب جديدة، وكسرت القيمة السوقية الإجمالية مستوى 2.1 تريليون دولار في تعاملات اليوم.

على صعيد التداولات ووفق منصة "كوين ماركت كاب"، فقد شهدت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 3.2% رابحة نحو 66.8 مليار دولار، وذلك بعدما قفزت القيمة الإجمالية للسوق من مستوى 2034.8 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 2101.6 مليار دولار في تعاملات اليوم.

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بالنسبة لـ"بيتكوين"، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 2.5% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 3.8% رابحة نحو 1791 دولار وذلك بعدما صعد سعرها من مستوى 47049 دولار في تعاملات أمس إلى نحو 48840 دولار في تعاملات اليوم.

كما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 3.7% رابحة نحو 32.9 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة من مستوى 883.7 مليار دولار في تعاملات أمس إلى نحو 917.7 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم.

وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، خسائر خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 0.72% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 2.5% رابحة نحو 81 دولارا وذلك بعدما ارتفع سعرها من مستوى 3202 دولار إلى نحو 3283 دولار.

كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة بنسبة 2.5% رابحة نحو 9.6 مليار دولار وذلك بعدما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 375.4 مليار دولار إلى نحو 385 مليار دولار.

وفيما جاءت عملة "كاردانو" في المركز الثالث، فقد سجلت مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بنسبة 12.2% مقابل خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 0.8% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 2.48 دولار. كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 79.8 مليار دولار.

وسجلت عملة "بينانس كوين" مكاسب خلال تداولات الأسبوع الأخير بلغت نسبتها 9.2% مقابل مكاسب خلال الساعات الماضية بنسبة 6.8% ليستقر سعرها في تعاملات اليوم عند مستوى 456 دولار. كما قفزت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 76.7 مليار دولار.

وفيما حلت عملة "تيزر" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، فقد استقر سعر العملة عند مستوى 1 دولار، كما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 64.2 مليار دولار.