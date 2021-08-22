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إدراج أدنوك للتوزيع في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 16 سبتمبر

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أدنوك للتوزيع
أحد محطات أدنوك للتوزيع
سوق أبوظبي

إدراج أدنوك للتوزيع في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة 16 سبتمبر

يخضع الإدراج إلى التأكيد النهائي من فوتسي في 6 سبتمبر

وام

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أعلنت شركة أدنوك للتوزيع اليوم عن إدراج أسهمها في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة اعتباراً من نهاية عمل يوم 16 سبتمبر 2021، ويخضع الإدراج إلى التأكيد النهائي من فوتسي في 6 سبتمبر.

ويأتي إدراج أسهم أدنوك للتوزيع للتوسع في مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة بعد أن استوفت جميع شروط الإدراج، حيث ستصبح الآن جزءاً من هذا المؤشر الذي يحظى باهتمام واسع.

وفي سبتمبر 2020، نفذت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بنجاح عملية طرح خاص لـ 1.25 مليار سهم من أسهم شركة "أدنوك للتوزيع" بقيمة 1 مليار دولار أميركي، وتم بيع هذه الأسهم إلى مؤسسات استثمارية، مما أدى إلى زيادة التداول الحر إلى 20%.

وفي مايو 2021، طرحت شركة أدنوك 3% إضافية من أسهم رأس المال المسجل لشركة أدنوك للتوزيع بقيمة 445 مليون دولار أميركي، مما زاد التداول الحر إلى 23%.

وتزامنت هذه العملية مع طرح أدنوك سندات غير مضمونة سندات قابلة للاستبدال بأسهم بقيمة 1,195 مليار دولار أميركي تقريباً. وتمثل هذه السندات نسبة 7% من رأس المال المسجل لشركة "أدنوك للتوزيع" وهي مستحقة الدفع في 2024 ويمكن استبدال السندات بأسهم في شركة "أدنوك للتوزيع" وفقاً لشروط خاصة.

وتحتفظ أدنوك بعد الصفقة بحصة استراتيجية تبلغ 70% على الأقل في شركة أدنوك للتوزيع.

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