خسائر النفط الأسبوعية تلقي بظلالها على سوق الأسهم السعودية

انخفضت سوق الأسهم السعودية، في التعاملات المبكرة من جلسة اليوم الأحد، بضغط هبوط عدة قطاعات، في أول رد فعل على التراجعات التي شهدتها أسعار النفط العالمية.

وسجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية من في أكثر من 9 أشهر بنزولها في جلسة أخرى الجمعة، إذ باع المستثمرون العقود الآجلة تحسبا لضعف الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم بسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19.

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تكبدت سوق الخام حتى الآن خسائر لـ 7 أيام متتالية بسبب تصاعد وتيرة الإصابة بسلالة دلتا سريعة الانتشار من فيروس كورونا، والتي دفعت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم للعودة لقيود السفر.

وهبط مؤشر السوق الرئيسية "تاسي" بجلسة اليوم بنسبة 0.82% أو 91.4 نقطة إلى 11110.21 نقطة، في أدنى مستوى منذ مطلع أغسطس الحالي.

وبلغ حجم التداولات 55.164 مليون سهم بقيمة 1.851 مليار ريال، عبر تنفيذ 93.029 ألف صفقة.

ورغم تراجعات اليوم إلا أن "تاسي" سجل ارتفاع بنسبة 27.91% أو ما يعادل 2425 نقطة منذ بداية العام الحالي حتى الآن، كما اختبر المؤشر أعلى مستوياته منذ يناير 2008.

وتصدر قطاع المرافق العامة الانخفاضات بنسبة 1.60%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بـ1.23%، فيما تراجعت البنوك 1.04%، والنقل 1.03%، أما قطاع الطاقة فهبط 0.48%.

وعلى صعيد الأسهم، جاء سهم "تنمية" الأكثر انخفاضا بنسبة 3.45%، ثم أسمنت المدينة بـ3.28%، و"جزيرة" تكافل 3.28%.

في المقابل، جاء سهم المملكة بصدارة الأسهم المرتفعة بنسبة 3.14%، ثم عذيب للاتصالات 3.1%، و"صادرات" 2.40%.

وسجل سهم دار الأركان الأكثر تداولا من حيث الحجم بمقدار 5.70 مليون سهم بقيمة 57.68 مليون ريال، بينما جاء "الراجحي" الأعلى من حيث القيمة بـ105.77 مليون ريال.

وكان مؤشر السوق السعودية أنهى تعاملات الأسبوع الماضي منخفضا بنسبة 1.08% على أساس أسبوعي إلى النقطة 11202، وسجل معدل التداولات الأسبوعية تراجعا بنسبة 20.2% إلى 31.78 مليار ريال، مقابل 39.83 مليار ريال بالأسبوع السابق له.

وينتهي اليوم 22 أغسطس 2021 الفترة المحددة للإعلان عن النتائج المالية الفصلية للشركات المدرجة بالسوق السعودية.

وحققت شركات البتروكيماويات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، قفزة في إيراداتها لتبلغ 69.5 مليار ريال بنمو 95%، مقارنة مع إيرادات 35.67 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق.

كما حققت شركات البتروكيماويات صافي أرباح مجمعة خلال الربع الثاني من العام الجاري، بنحو 13.3 مليار ريال، مقارنة بصافي خسارة 3.86 مليار ريال للربع المماثل من العام الماضي، وذلك من خلال 13 شركة بتروكيماويات مدرجة.

واستمرت شركات البتروكيماويات في الربحية للربع الرابع على التوالي، وذلك بعد ثلاثة فصول من الخسائر المتتالية منذ الربع الرابع 2019 حتى الربع الثاني من 2020، بحسب صحيفة "الاقتصادية".