.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

بيتكوين تقترب من مستوى 50 ألف دولار.. عند أعلى مستوى في 3 أشهر

  • الخط
بيتكوين
بيتكوين
بيتكوين

بيتكوين تقترب من مستوى 50 ألف دولار.. عند أعلى مستوى في 3 أشهر

أعلى مستوى منذ 16 مايو

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تقترب عملة بيتكوين من مستوى الخمسين ألف دولار في محاولة للخروج من فترة ضعف استمرت أشهر.

وتجاوز سعر بيتكوين في تداولات السبت مستوى 49.7 ألف دولار، وهو أعلى مستوى منذ 16 مايو قبل أن تعود للانخفاض.

وكانت بيتكوين قد وصلت إلى مستوى تاريخي في أبريل الماضي عند 65 ألف دولار.

تجدر الإشارة إلى أن معدل تبني العملات المشفرة ارتفع 881% في الأشهر الـ12 الماضية وفقًا لـ Chainalysis.

وأمس، واصلت العملات الرقمية بقيادة "بيتكوين" ارتفاعها لتدفع السوق إلى مكاسب جديدة، وكسرت القيمة السوقية الإجمالية مستوى 2.1 تريليون دولار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها! هكذا تتسرب السموم لعظامنا من الهواتف وبطارياتها!
متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية متى يتلقى متعافي كورونا اللقاح؟ أجوبة هامة من الصحة العالمية
الأكثر قراءة
"مش حامل منك".. مصري يذبح زوجته ويخرج أحشاءها
استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة استبعدوه من قائمة باريس.. شاهد ميسي يعود لبرشلونة
خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل خبر سار عن رضيع أفغاني هز العالم بصورته من مطار كابل
فيديو فيديو "مندي الكنغر" يثير الجدل.. والحياة الفطرية بالسعودية ترد
والدها أكد أنه والدها أكد أنه "ريجيم".. طبيب يفضح سر رشاقة هنادي مهنا
صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد صدمة على تيك توك.. اكتشف إصابته بالسرطان من مشهد
قبل أن تذهب
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
الولايات المتحدة ستدمر الأسلحة الأميركية التي استولت عليها طالبان بشروط.. ما هي؟
اكتشف المزيد