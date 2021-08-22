هذه كواليس مبدأ مشاركة "جبل عمر" وطرح "solutions by stc"

وصف رئيس المركز الخليجي للاستشارات، محمد العمران، في مقابلة مع "العربية" عزم شركة solutions التابعة لـ stc طرح أسهمها للاكتتاب العام بأنه خطوة ستفتح الباب لقطاع تقنية المعلومات، لأن يأخذ طريقه إلى السوق المالية، وليعكس قيمته المهمة والمؤثرة والمتنامية في الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى إعلان الشركة الذي تضمن أن عملية الطرح العام الأولي تتمثل في طرح 24 مليون سهم عادي للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته 20% من رأس مال الشركة.

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وتوقع أن يلقى طرح شركة solutions التابعة لـ stc "إقبالا كبيرا وتغطية بأرقام مضاعفة، لكونها شركة مميزة في نشاطها، المتمثل بتقنية المعلومات، لتدرج جنباً إلى جنب مع المعمر وبحر العرب".

ووصف العمران شركة solutions التابعة لـ stc بأنها "منافس رئيسي للمعمر، ولطرحها سيكون انعكاس إيجابي على سهم شركتها الأم الاتصالات السعودية stc وسيكون الطرح داعما لقطاع تقنية المعلومات، كما سيفتح الطريق لبقية الشركات للطرح".

وبشأن فتح شركة جبل عمر المجال أمام المطورين العقاريين للمشاركة ببناء وتطوير مشاريع الشركة، قال العمران إن "الشركة تواجه خسائر تشغيلية وتدفقات سالبة، وقد باعت في الشهور الأخيرة أرضاً، بجانب تسجيل إيرادات ضعيفة على أساس فصلي".

واعتبر أن من الطبيعي أن تبحث جبل عمر عن "نموذج تشغيلي جديد عبر المشاركة، ليبقى التساؤل حول طريقة هذه المشاركة، وهل سيدخل المطورين عبر حصتهم أو رأسمالهم".

وتحدث عن خصوصية عمل "جبل عمر" في مكة المكرمة والمدينة المشرفة، لأن هذين السوقين تتمثل فيهما المضاربة على قيمة الأرض، وبالتالي يكون العائد التأجيري على قيمة العقار ضعيفاً بنسبة لا تتعدى 2و3% مقارنة مع 5و6% مع بقية المدن مثل جدة والمنطقة الشرقية.

وطرح تساؤلات حول شكل ومضمون هذه المشاركة، فهل ستقبل شركة "جبل عمر" التنازل عن قيمة الأرض لصالح الشركاء الجدد والتضحية بإيرادات مستقبلية في ظل حاجتها إليها.