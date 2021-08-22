"solutions by stc" تعلن تفاصيل طرح أسهمها في سوق السعودية

أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "solutions by stc"، عن نيتها طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراج أسهمها العادية في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الأحد، إن عملية الطرح العام الأولي تتمثل في طرح 24 مليون سهم عادي للإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية، وتمثل أسهم الطرح بمجملها ما نسبته 20% من رأس مال الشركة.

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وأضافت أنها قامت بتعيين كل من شركة إتش إس بي سي العربية السعودية، وشركة مورغان ستانلي السعودية، وشركة الأهلي المالية، كمستشارين ماليين ومديرين لسجل اكتتاب المؤسسات ومتعهدين لتغطية الطرح ويشار إليهم مجتمعين بـ"مديري سجل الاكتتاب" أو "المستشارين الماليين".

كما قامت الشركة بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمدير الاكتتاب فيما يتعلق بالطرح، كما تم تعيين البنك السعودي البريطاني "ساب" والبنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض ومصرف الإنماء وبنك البلاد كجهات مستلمة ويشار إليها مجتمعة بـ"الجهات المستلمة" فيما يتعلق بشريحة المكتتبين الأفراد.

ويقتصر الاكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين الشريحة (أ) هي الفئات المشاركة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل الأوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 24 مليون سهم طرح بما يمثل نسبة 100% من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.

وفي حال قيام المكتتبين الأفراد بالاكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم، يحق لمديري سجل الاكتتاب تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 21.6 مليون سهم طرح، كحد أدنى، بما يمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح.

والشريحة (ب)، هي المكتتبين الأفراد، وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو المستثمرين الخليجيين ذوي الشخصية الطبيعية ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة، ويحق لهم فتح حساب استثماري.

كانت شركة solutions by stc، قد حصلت في 28 يونيو 2021، على موافقة هيئة السوق المالية على طلب الطرح العام الأولي لـ 24 مليون سهم وهو ما يمثل 20% من رأس المال المصدر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل شركة الاتصالات السعودية "stc" وشركة الاتصالات للاستثمار التجاري المحدودة، التابعة لشركة الاتصالات السعودية، وسيتم تحديد السعر النهائي لأسهم الطرح عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.

وفي هذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة solutions by stc، رياض معوض: "تعمل solutions by stc داخل اقتصاد يعد الأكبر على مستوى دول المنطقة ويمتلك كل المقومات لتحقيق نمو كبير يرسّخ مكانته كمركز إقليمي ريادي في المجال الرقمي، وقد ساعدتنا استراتيجيتنا الطموحة في تعزيز نمو أعمالنا وساهمت في تحفيز سوق تقنية المعلومات في المملكة والاستفادة من فرصه الواعدة. كما قمنا بتطوير قدراتنا وخبراتنا مما مكّننا من لعب دور محوري في تمكين عملية التحول الرقمي التي تشهدها المملكة حالياً وفي تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي وفق رؤية المملكة 2030".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة solutions by stc، عمر النعماني: "تمثل هذه الخطوة مرحلة جديدة في تاريخ solutions by stc الحافل بالإنجاز والنجاح، حيث تعد مستويات النمو المشجعة التي تشهدها أعمالنا، وأرباحنا المتوالية خلال الأعوام السابقة، وخبراتنا التشغيلية الواسعة وقدراتنا التقنية الرائدة، من أهم العوامل التي ساعدت في تحقيق موقعنا الريادي في قطاع تقنية المعلومات والحلول الرقمية بالمملكة".

وأضاف النعماني: "نخطط للاستفادة من الفرص الواعدة التي يزخر بها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، ونسعى لتعزيز مكانتنا الريادية داخل السوق الرقمي بالمملكة، والاستثمار في خطوط أعمال جديدة، وتوسيع قاعدة عملائنا، إضافة إلى تطوير وتحسين قدراتنا التقنية والرقمية".

نتائج solutions by stc

وصلت إيرادات solutions by stc في عام 2020 إلى 6.891 مليار ريال بالمقارنة مع 4.041 مليار ريال في عام م2018، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 30.6%.

بالتوازي مع هذا النمو الكبير في الإيرادات، سجلت solutions by stc نمواً قوياً في صافي الأرباح؛ حيث وصل صافي أرباح الشركة في عام 2020 إلى 702 مليون ريال، وهذا يشكّل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 12.3% بالمقارنة مع صافي الأرباح الذي بلغ 556 مليون ريال في عام 2018.

كما بلغ الربح قبل الفوائد والزكاة والضرائب والإطفاء 786 مليون ريال، وهذا يشكل معدل نمو سنوي مركب بنسبة 15.3% بالمقارنة مع 591 مليون ريال في عام 2018.

وأشارت إلى أن هذا النمو القوي يأتي مدعوماً بمزيج متوازن من الإيرادات بين فئات الخدمة- ففي عام 2020، ساهمت خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة 54% من الإيرادات، بينما ساهمت خدمات تقنية المعلومات المدارة والتشغيلية بنسبة 24%، والخدمات الرقمية بنسبة 22%.