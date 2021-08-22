4 بورصات خليجية تغلق مرتفعة.. ودبي تصعد 1.1%

أغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، في حين استمر هبوط أسعار النفط في الضغط على المؤشر السعودي الذي مدد خسائره لجلسة ثانية.

وارتفع مؤشر أبوظبي 0.8%، مع ارتفاع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، 1.1% وسهم مجموعة الإمارات

للاتصالات 1.3%.

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ومن بين الرابحين الآخرين، سهم أدنوك للتوزيع الذي أغلق على ارتفاع 1.8% عقب انضمامه لمؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.

ويسري هذا التغيير بعد نهاية يوم عمل 17 سبتمبر/أيلول.

ويوم الخميس أنهت أبوظبي ثاني أكبر إمارات البلاد من حيث تعداد السكان إجراءات عزل جزئي فرضت الشهر الماضي في إطار جهود مكافحة انتشار سلالات "كوفيد-19".

وتراجع المؤشر السعودي 1.1%، متأثرا بانخفاض 1.8% لسهم مصرف الراجحي و3.1% لسهم بنك الرياض مع انخفاض أسعار الخام، كما نزل سهم المراكز العربية لإدارة مراكز التسوق 0.7% بعدما أعلنت تراجع الأرباح الفصلية.

وسجلت أسعار النفط أكبر خسارة أسبوعية فيما يزيد عن 9 أشهر يوم الجمعة وباع مستثمرون العقود الآجلة وسط توقعات بضعف الطلب العالمي بسبب تزايد الإصابات بـ"كوفيد-19".

وتقدم مؤشر دبي 1.1%، مدعوما بارتفاع 1.1% لسهم شركة إعمار العقارية.

وصعد المؤشر القطري 0.4%، مع ارتفاع سهم البنك التجاري 2.6% وسهم مصرف قطر الإسلامي 1.1%.

ووافقت الحكومة القطرية على رفع نسبة تملك غير القطريين في رأس مال بنوك قطر الوطني وقطر الإسلامي والتجاري ومصرف الريان إلى 100% في خطوة قد تجذب مزيدا من السيولة للبورصة.

وخارج منطقة الخليج، فقد مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.1%، مع تراجع معظم الأسهم على المؤشر، بما في ذلك سهم شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية الذي انخفض 4.8%.

وفيما يلي أداء البورصات الخليجية ومصر:

السعودية خسر المؤشر 1.1% مسجلا 11077 نقطة

أبوظبي زاد المؤشر 0.8% إلى 7679 نقطة

دبي ارتفع المؤشر 1% إلى 2867 نقطة

قطر زاد المؤشر 0.4% إلى 11078 نقطة

مصر نزل المؤشر 1.1% مسجلا 10691 نقطة

البحرين زاد المؤشر 0.6% إلى 1648 نقطة

عمان نزل المؤشر 0.3% إلى 3972 نقطة

الكويت خسر المؤشر 0.3% مسجلا 7272 نقطة