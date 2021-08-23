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الدولار يتراجع عن قمة 9 أشهر في ظل تحسن المعنويات

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الدولار الأميركي
الدولار الأميركي
الدولار

الدولار يتراجع عن قمة 9 أشهر في ظل تحسن المعنويات

طوكيو - رويترز

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تراجع الدولار الذي يُعتبر ملاذا آمنا عن أعلى مستوياته في أكثر من تسعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين، اليوم الاثنين، إذ أدت قفزة في الأسهم الآسيوية إلى تحسن المعنويات، على الرغم من استمرار انتشار متحور دلتا من فيروس كورونا.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات منافسة، 0.19% إلى 93.311 مقارنة مع يوم الجمعة حين ارتفع إلى 93.734 للمرة الأولى منذ الرابع من نوفمبر.

يأتي تحرك الدولار في وقت انتعشت الأسهم في المنطقة، وارتفعت أسعار المعادن الأساسية إذ زادت الآمال في تحسن الطلب، بعد أن أعلنت الصين، أكبر مستهلك في العالم للمعادن، عن عدم تسجيل إصابات جديدة ناجمة عن عدوى محلية بكوفيد-19، وذلك لأول منذ يوليو. كما تعززت المعنويات بفضل إغلاق قوي لوول ستريت يوم الجمعة.

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قادت العملات المرتبطة بالسلع الأولية كالدولارين الأسترالي والكندي الانتعاش أمام نظيرهما الأميركي، عقب انخفاضات كبيرة سجلاها الأسبوع الماضي.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.29% إلى 0.71575 دولار أميركي، بعد أن بلغ أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 0.71065 دولار يوم الجمعة.

مقابل الدولار الكندي، نزل الدولار الأميركي 0.25% إلى 1.2776 دولار كندي. وارتفع الدولار الأميركي لأعلى مستوى في ثمانية أشهر مقابل نظيره الكندي عند 1.2949 دولار كندي في نهاية الأسبوع الماضي.

وتجاوزت بيتكوين 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ منتصف مايو، وسجلت في أحدث تعاملات ارتفاعا بـ 2.06% إلى 50333.24 دولار.

تلقى الدولار هذا الشهر الدعم من البحث عن الملاذات الآمنة في ظل تهديد دلتا سريع الانتشار بإخراج التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره، في الوقت ذاته الذي يلمح فيه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تقليص التحفيز في وقت مبكر ربما هذا العام.

واستقر الدولار النيوزيلاندي عند 0.68385 دولار أميركي، قرب أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر البالغ 0.6807 الذي سجله يوم الجمعة، في ظل خضوع البلاد لإجراءات عزل عام إذ تكافح لاحتواء تفشي دلتا.

واستقر الين، وهو ملاذ آمن آخر، إلى حد كبير دون تغيير عند 109.85 للدولار.

ارتفع اليورو 0.18% إلى 1.17195 دولار، ليبتعد عن أدنى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة، والبالغ 1.1664 دولار.

وأضاف الجنيه الإسترليني 0.18% ليبلغ 1.36475 دولار، مرتفعا من أدنى مستوى في شهر البالغ 1.3602 دولار الذي سجله في نهاية الأسبوع الماضي.

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