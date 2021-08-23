الذهب يربح بفعل هبوط الدولار وتهديد سلالة دلتا لتعافي الاقتصاد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1785 دولارا للأونصة، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% أيضا إلى 1786.50 دولار.

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ونزل مؤشر الدولار 0.1%، متراجعا عن أعلى مستوى في 9 أشهر ونصف الشهر الذي سجله الأسبوع الماضي ليزيد من إغراء الذهب لحائزي عملات أخرى.

وفي أوضح مؤشر حتى الآن على تأثير السلالة دلتا على خطط مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، دفعت قيود "كوفيد-19" البنك المركزي لعقد الندوة الاقتصادي السنوية في جاكسون هول يوم 27 أغسطس/آب افتراضيا وليس بالحضور الشخصي كما كان مقررا.

وسيلقي رئيس مجلس الاحتياطي جيروم باول كلمة في الندوة عن التوقعات الاقتصادية.

وقال محلل السلع الأولية في شركة اناند راثي شيرز للسمسرة ومقرها مومباي، جيجار تريفيدي: "لا اعتقد أن باول سيعطي تسلسلا زمنيا واضحا لسحب التحفيز. لذا سينزل الدولار وقد يرتفع الذهب لأعلى من 1800 دولار".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1% إلى 23.23 دولار للأونصة وصعد البلاتين 1.5% إلى 1010.53 دولار.

وارتفع البلاديوم 1.6% إلى 2311.32 دولار متعافيا من أقل مستوى في 5 أشهر الذي سجله في وقت سابق.