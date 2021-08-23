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الأسهم الأوروبية تصعد بعد أسبوع صعب

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بورصة لندن
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تصعد بعد أسبوع صعب

شهدت الأسواق الأوروبية موجة بيع قاسية الأسبوع الماضي

رويترز

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اقتفت الأسهم الأوروبية أثر ارتفاع نظيرتها الآسيوية اليوم الاثنين، بعد موجة بيع قاسية الأسبوع الماضي بفعل القلق بشأن النمو العالمي، بينما يترقب المستثمرون سلسلة من بيانات أنشطة الأعمال.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.6% بعد أن تسببت مخاوف من ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 وتدقيق أشد على الشركات الصينية في دفعه لأسوأ أداء أسبوعي في ستة أشهر.

وستصدر قراءة آي.إتش.إس ماركت لأنشطة الأعمال في منطقة اليورو والمملكة المتحدة لشهر أغسطس/آب في وقت لاحق اليوم، فيما من المتوقع أن تظهر الأرقام تباطؤا طفيفا في النشاط.

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وبين الأسهم الفردية، قفز سهم مجموعة متاجر البقالة البريطانية سينسبري 6.6% بعد تقرير ذكر أن شركات استثمار مباشر تبحث احتمال تدشين عروض استحواذ على الشركة بقيمة تزيد عن 7 مليارات جنيه إسترليني (9.53 مليار دولار).

وارتفع سهم بيونتيك الألمانية 4.4% بعد أن ذكر تقرير أن إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية تهدف لمنح موافقة كاملة للقاح "كوفيد-19" الخاص بشريكتها فايزر.

وهوى سهم كيمبرا موني بنك ومقرها سويسرا 29.2% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن أنهت الشركة شركاتها لبطاقات الائتمان مع ميجروس للبيع بالتجزئة السويسرية.

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