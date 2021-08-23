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الصين توقف طروحات أولية بالجملة.. أكثر من 40 طرحا لشركات تكنولوجيا

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الصين توقف طروحات أولية بالجملة.. أكثر من 40 طرحا لشركات تكنولوجيا

إيقاف طروحات تكنولوجيا في بورصتي شنغهاي و"شنزن" بانتظار تحقيق تنظيمي

دبي - العربية.نت

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أوقفت بورصتا شنغهاي وشنتشن بالصين أكثر من 40 عملية طرح عام أولي وسط تحقيق تنظيمي بحق عدد من الوسطاء في الصفقات، بحسب إفصاحين رسميين من البورصتين.

وبحسب إفصاح لبورصة شنتشن للأسهم، فإنها علقت أكثر من 30 طرحا أوليا، من بينها خطط بيع أسهم لوحدة الرقائق التابعة لشركة بي.واي.دي في الثامن عشر من الشهر الحالي، وفقا لرويترز.

وعلقت بورصة شنغهاي ثماني عمليات طرح أولي مستهدفة سوق ستار بالمدينة الذي يركز على التكنولوجيا في 19 أغسطس/ آب.

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وعزت الشركات وقف الطروحات لتحقيق اللجنة التنظيمية للأسهم بالصين في أمر وسطاء من بينهم شركة تيان يوان للمحاماة وتشاينا دراجون سيكيورتيز وكاريا أسيتس ابريزيل ومقرها بكين.

وأوردت وسائل إعلام صينية الأنباء في البداية.

ويأتي التدقيق في الطروحات بعدما أطلقت الصين حملات تنظيمية بحق قطاعات تمتد من الإنترنت للتعليم.

ويوم الاثنين، قالت الصين إنها ستشدد الرقابة علي شركات المحاسبة لمكافحة الاحتيال المالي، وتعهدت بعدم التسامح بأي شكل من الأشكال مع أي مخالفات.

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