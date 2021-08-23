مؤشرات الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بدعم البنوك والنفط

فتحت الأسهم الرئيسية في وول ستريت مرتفعة الاثنين، فيما قاد النفط وأسهم البنوك المكاسب، إذ عاد المستثمرون إلى شراء الأصول العالية المخاطر بعد مبيعات كثيفة الأسبوع الماضي أذكتها مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 40.89 نقطة ما يعادل 0.12% إلى 35160.97 نقطة، بحسب "رويترز".

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وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 8.62 نقطة أو 0.19% إلى 4450.29 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 62.32 نقطة أو 0.42% إلى 14776.98 نقطة.

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بعدما تراجع الدولار عن ذروة عدة أشهر، كما زاد من جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن مخاوف المستثمرين من أن تضعف سلالة دلتا وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1785 دولارا للأونصة، بينما زاد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2% أيضا إلى 1786.50 دولار.

وتوقع المدير الإقليمي للمنطقة العربية لدى شركة "أوربكس" محمد المريري، في مقابلة مع "العربية" أن تزيد فرص التصحيح لأسعار مؤشر الدولار، مع قرب إنهاء البرامج التحفيزية من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وقال المريري إن الدولار تخلى عن بعض مكاسبه مطلع تداولات اليوم، مع ارتفاعات في أسعار السلع، ومن ناحية تقنية ستكون هناك فرص للتصحيح على مؤشر الدولار.