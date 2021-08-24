أسهم اليابان تغلق مرتفعة مع اقتفاء قطاع التكنولوجيا أثر وول ستريت

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الثلاثاء لتقتفي أثر مكاسب في وول ستريت، إذ قفزت الأسهم ذات الثقل لمجموعة سوفت بنك وشركات تكنولوجيا أخرى بجانب قطاعي الطاقة والنقل.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.87% إلى 27732.10 نقطة، بينما ربح المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1934.20 نقطة.

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وأغلقت المؤشرات الرئيسية لوول ستريت مرتفعة أمس الاثنين، فيما أغلق المؤشر ناسداك عند أعلى مستوى على الإطلاق، بعد أن منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة للقاح مضاد لـ"كوفيد-19" طورته فايزر وبيونتيك.

وما زال معدل التلقيح في اليابان أقل من بقية الدول المتقدمة وتكافح مستشفيات البلاد أسوأ موجة تفش، وفي ظل هذه الجائحة تستضيف طوكيو دورة الألعاب البارالمبية.

وارتفع سهم مجموعة سوفت بنك التي تستثمر في الشركات الناشئة عالميا 1.53%، بينما صعد سهم طوكيو إلكترون لإنتاج معدات صناعة الرقائق 2%. وتقدم سهم فانوك لصناعة الروبوت 1.58%.

كما تصدرت شركات الشحن البحري المكاسب في السوق، لترتفع 3.55% وزادت أسهم شركات الطيران 3.14%. وارتفعت أسهم شركات صناعة الصلب 2.76%.

وكان سهم شوا دينكو لإنتاج المواد الصناعية الأسوأ على المؤشر نيكاي، إذ انخفض 9.63% بعد أن أعلنت الشركة عن بيع أسهم جديدة.

وتلاه سهم ياماها موتور بخسارة 5.73% وسهم أوليمبوس الذي تراجع 2.67%.