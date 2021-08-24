قطاع السفر يدعم ارتفاع الأسهم الأوروبية في التعاملات المبكرة

واصلت الأسهم الأوروبية التعافي، اليوم الثلاثاء، بعدما عززت موافقة أميركية كاملة على لقاح للوقاية من "كوفيد-19" بورصة وول ستريت لتسجل مستويات قياسية مرتفعة، فيما أظهرت أحدث البيانات تعافيا اقتصاديا أقوى من المتوقع في ألمانيا.

وصعد المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3% بعدما هوي نحو 3% عن مستوياته القياسية في الأسبوع الماضي جراء مبيعات.

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وسجلت أسهم السفر والترفيه والتكنولوجيا والتعدين أكبر مكاسب وارتفعت بما يتراوح بين 0.9% و1.2%.

وسجل المؤشر ناسداك في وول ستريت أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك في خطوة قد تسرع بوتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.6% في الربع سنة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران ليرتفع قليلا عن تقدير سابق للنمو عند 1.5% مدعوما بالاستهلاك الخاص وإنفاق الدولة.

وزاد سهم مجموعة ماركس اند سبنسر 3.1% وكان أكبر رابح على المؤشر ستوكس 600 بعدما رفع بيرنبرج وكريدي سويس السعر المستهدف لسهم الشركة.