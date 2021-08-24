ناسداك يبلغ قمة قياسية بفضل أسهم الطاقة والتكنولوجيا
داو جونز الصناعي ارتفع إلى النقطة 35382.72
فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء إذ تلقت أسهم الطاقة والشركات المرتبطة بالسفر دفعة من موافقة أميركية كاملة على لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، بينما دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك إلى مستوى مرتفع جديد.
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ما يعادل 0.13% إلى 35382.72 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.9 نقطة أو 0.11% إلى 4484.4 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.5 نقطة أو 0.24 % إلى 14978.142 نقطة.
وبجلسة أمس الاثنين، سجل المؤشر ناسداك في وول ستريت أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك في خطوة قد تسرع بوتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.