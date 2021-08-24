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ناسداك يبلغ قمة قياسية بفضل أسهم الطاقة والتكنولوجيا

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وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

ناسداك يبلغ قمة قياسية بفضل أسهم الطاقة والتكنولوجيا

داو جونز الصناعي ارتفع إلى النقطة 35382.72

دبي - العربية.نت

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فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الثلاثاء إذ تلقت أسهم الطاقة والشركات المرتبطة بالسفر دفعة من موافقة أميركية كاملة على لقاح مضاد لـ"كوفيد-19"، بينما دفعت مكاسب أسهم التكنولوجيا المؤشر ناسداك إلى مستوى مرتفع جديد.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 47 نقطة ما يعادل 0.13% إلى 35382.72 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 4.9 نقطة أو 0.11% إلى 4484.4 نقطة، وربح المؤشر ناسداك المجمع 35.5 نقطة أو 0.24 % إلى 14978.142 نقطة.

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وبجلسة أمس الاثنين، سجل المؤشر ناسداك في وول ستريت أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق، بعدما منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية موافقتها الكاملة على استخدام لقاح فايزر/بيونتيك في خطوة قد تسرع بوتيرة التطعيمات في الولايات المتحدة.

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